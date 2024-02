Udine – Il Cagliari strappa il pari al Bluenergy Stadium. Gaetano riprende i friulani

UDINE – Un punto per riprendere la marcia verso la salvezza. Al Bluenergy Stadium il Cagliari trova la forza per acciuffare un pareggio. Un risultato prezioso per rimettersi in carreggiata dopo quattro sconfitte consecutive e, soprattutto, contro l’Udinese, diretta concorrente nella lotta per la sopravvivenza. Alla rete di Zemura replica il neoacquisto Gaetano, alla seconda segnatura consecutiva. I sardi guidati da Ranieri scelgono l’abito del 3 – 3 – 1 2: Scuffet tra i pali; Zappa, Mina, Dossena e Augello in difesa, Maloumbou, Deiola e Jankto nel cuore del campo, Gaetano ad innescare Luvumbo e Lapadula. Tra i friulani attenzione a Samardzic e Lucca. Si parte. I rossoblù approcciano il match in modo contratto, quasi impauriti, con le scorie negative della settimana ancora non cicatrizzate. Al 14’ il vantaggio dei padroni di casa: Ehizibue attacca la profondità e mette in mezzo un traversone radente, Samardzic fa il velo per Zemura, poi fulmina Scuffet con un tiro imprendibile sotto l’incrocio. I bianconeri sprecano il raddoppio con Lucca, che spedisce alto sopra la traversa. Gli isolani si riprendono dalla botta subita con una punizione di Lapadula, al minuto 43, che non impensierisce Okoye. Passano pochi istanti ed arriva il pari. Pennellata di Augello al centro dell’area, Gaetano insacca di testa ad un passo dal duplice fischio. Seconda frazione subito con le scintille. Al 48’ Lapadula prende la mira, ma la traversa salva l’estremo di casa. Poi è Samardzic a mandare di poco fuori una buona occasione. In conferenza stampa Claudio Ranieri può abbozzare un sorriso: “Il bicchiere è mezzo pieno. L’Udinese era reduce dalla vittoria contro la Juventus, quindi sulle ali dell’entusiasmo, ed ha trovato un gol da cineteca. Poi ci siamo riorganizzati, centrando il gol del pareggio”. Un punto d’oro: “Oggi ho chiesto a tutti di far vedere che non vogliamo retrocedere, di stare corti e compatti. Siamo sempre nelle sabbie mobili, ma vedremo alla fine”. Gabriele Cioffi accetta il pareggio: “Nel primo tempo abbiamo espresso un buon calcio. Avremmo dovuto chiuderla. Poi il gol di Gaetano ha spento l’entusiasmo. Per la salvezza sarà una maratona”.Luciano Pirroni

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (20’ st Ferreira), Lovric (38’ st Payero), Walace, Samardzic, Zemura (20’ st Ebosele); Thauvin (33’ st Brenner), Lucca (33’ st Success). Allenatore: Gabriele Cioffi.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa (33’ st Di Pardo), Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Jankto (33’ st Nandez); Gaetano; Luvumbo, Lapadula (33’ st Pavoletti). Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Mariani

Marcatori: Nel primo tempo, 14’ Zemura, 43’ Gaetano