Teatro Actores Alidos – “Baracca Burattori – con Alice” – domenica 18 febbraio h 18 a Cagliari per “Il Teatro delle Meraviglie”

Strani incontri sulle tracce del Bianconiglio per una moderna fiaba sul passaggio dall’infanzia all’età adulta connelin viale Sant’Avendrace n. 100 ava in scenadel, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato dae ispirato al celebre romanzo di. Sotto i riflettori – insieme con Virginia Garau, che ha ideato anche i costumi, realizzati da Caterina Peddis –, per un’inedita e divertente versione delle avventure di “Alice nel Paese delle Meraviglie”: l’intraprendente e coraggiosa ragazzina, che tiene testa a duchesse e regine e continua a far domande su tutto, spinta da una naturale e inesauribile curiosità diventa protagonista in una pièce che affronta «il tema della crescita e del rispetto verso gli altri».

Sul palcoscenico in miniatura di un teatro dei burattini, dove recitano però attori in carne e ossa, affacciati al boccascena della”baracca” (che non resta fissa ma…. “cammina”), Alice insegue il «simpaticissimo e bizzarro Bianconiglio, il cui passaggio è scandito dal ticchettio di un orologio» e s’imbatte in «una Duchessa fuori di testa» e «un Cappellaio Matto, veramente tutto matto, con la passione per il bel canto che esegue, ahinoi, perfettamente fuori tempo». Non poteva mancare l’imperiosa Regina di Cuori, che ordina di mettere in prigione il tempo, condannando il mondo a una infinita Primavera: «riusciranno i nostri eroi a far arrivare l’Estate?» – si domanda l’autrice e regista dello spettacolo che «con le sue originali e divertenti allegorie, vuole indicare il complesso percorso di crescita e il passaggio dal mondo dell’infanzia, roseo e spensierato, al mondo degli adulti, fatto di responsabilità». E per scoprirlo, basta venire a teatro…