Roma, De Rossi sfida Ranieri per fare tre su tre: la gara dello ‘Stadio Olimpico’ con il Cagliari secondo i bookmakers

Torino, 2 febbraio 2024 – Le vittorie contro Verona e Salernitana hanno inaugurato al meglio l’avventura in panchina di Daniele De Rossi, tornato a lottare per i colori giallorossi con una nuova veste. A contendergli la posta in palio, ci sarà questa volta un altro romano ed ex-romanista, Claudio Ranieri, uno che dalle parti di Trigoria ha saputo lasciare il segno nel cuore di tutti. Il suo Cagliari è reduce dalla sconfitta interna con il Torino ed è di fatto ‘obbligato’ a cercare l’impresa nella capitale.

Per i traders tuttavia, come è facile immaginare visto il divario tecnico tra le due squadre, le previsioni sono tutte dalla parte dei padroni di casa.

Pronostico a senso unico – La fiducia ritrovata e i risultati incoraggianti potrebbero ‘spingere’ la Roma verso un altro successo, che per la partita con il Cagliari è quotato a 1.47 da Betclic (per Sisal a 1.45). Il pareggio è dato a 4.38, mentre un’affermazione sarda è addirittura a 6.60. Per quanto riguarda le ipotesi sul numero di gol segnati l’Over 2.5, a 1.77, è favorito rispetto all’Under 2.5, a 1.94.

Goleada romanista all’andata – L’8 ottobre 2023 il match della Unipol Domus fu senza storia. La formazione allora allenata da José Mourinho si impose nettamente con le firme di Aouar, Belotti e con la doppietta di Lukaku. Magra consolazione finale per i rossoblù, a segno su rigore con Nández. La replica del 4 a 1 in favore dei capitolini è quotata a 28.00 da Betclic. Più striminzito, invece, il divario nell’ultimo incrocio allo ‘Stadio Olimpico’, deciso da Sérgio Oliveira dagli undici metri. La ripetizione dell’1-0 è quotata a 7.20.

Dybala e Lukaku scaldano i motori – Con il penalty trasformato contro la Salernitana, Paulo Dybala è tornato a essere decisivo per i suoi colori. Un suo nuovo sigillo è quotato a 2.40 da Betclic. Chance elevate anche per Romelu Lukaku, in cerca di un gol dato a 1.82. A completare il tridente offensivo ci sarà Stephan El Shaarawy, con quota-gol a 2.65, mentre Lorenzo Pellegrini è indicato a 3.30. Per gli ospiti, in avanti, ci sarà probabilmente Andrea Petagna, la cui gioia personale è stimata a 4.80. Restano comunque pronti a subentrare i ‘soliti’ Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti, entrambi con quota-gol a 4.40. Da tenere d’occhio anche Nicolas Viola, a 6.50.