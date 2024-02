Riparazione del credito: come funziona?

Sono piuttosto frequenti i casi in cui una persona deve affrontare una difficile situazione finanziaria causata da un problema di sovraindebitamento. In sostanza, un soggetto si trova in una condizione in cui non è più in grado di onorare con puntualità uno o più finanziamenti.

Le motivazioni che portano a situazioni del genere sono diverse; spesso ciò è legato alla perdita del proprio lavoro o da una drastica riduzione delle entrate; in altri casi il problema è legato a spese mediche impreviste di notevole entità oppure da una separazione o da un divorzio. In altri casi ancora, il problema nasce da un’insufficiente educazione finanziaria o da investimenti sbagliati.

In tutti questi casi, una soluzione che può essere presa in considerazione è quella di ricorrere a una società di riparazione del credito, il cui ruolo può essere approfondito nei dettagli su www.bravofinance.it.

Di seguito, esporremo a grandi linee in cosa consiste una soluzione del genere.

Come funziona una società di riparazione del credito?

Le società di riparazione del credito sono aziende il cui obiettivo principale è quello di venire incontro a persone che si trovano in una complessa situazione finanziaria aiutandole con l’organizzazione di un piano di rientro dei debiti contratti che risulti sostenibile, restituendo la necessaria serenità a chi sta attraversando un momento difficile. Si tratta quindi di un piano personalizzato che può essere messo a punto soltanto dopo aver analizzato nel dettaglio la situazione economica del cliente.

La società di riparazione si adopera inoltre per rinegoziare i debiti che il cliente ha contratto con uno o più enti o istituzioni finanziarie.

Tale negoziazione ha come obiettivo la riduzione del debito. Si tratta di una possibilità che anche il nostro ordinamento giuridico contempla; vedasi la Legge 145/2018 in cui è prevista la possibilità del “saldo e stralcio”, un’opportunità dedicata esclusivamente alle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Conditio sine qua non perché il piano di rientro funzioni è che il debitore abbia la ferma volontà di impegnarsi a ripristinare una normale situazione finanziaria personale.

A tal proposito, Bravo offre anche nozioni di educazione finanziaria ai propri clienti, con il fine di non ripetere più gli stessi errori finanziari, queste sono particolarmente utili per imparare a gestire con maggiore consapevolezza le proprie entrate. Come detto, infatti, una delle cause che portano al sovraindebitamento è da attribuirsi anche un’educazione finanziaria non adeguata.

Debiti e merito creditizio

Trattando di situazioni debitorie è importante conoscere la nozione di “merito creditizio”; con questa locuzione si fa riferimento all’affidabilità creditizia di un soggetto che richiede un prestito; in sostanza è la sua capacità di onorare puntualmente i debiti che contrae.

L’affidabilità creditizia è indicata dal punteggio di credito (detto anche credit score); si tratta di un indice che banche e finanziarie prendono in considerazione per valutare la solvibilità del cliente. Maggiore è il punteggio, più facile è ottenere un prestito.

Affidarsi a una società di riparazione del credito può aiutare una persona a migliorare il suo credit score e quindi a ottenere con più facilità un futuro finanziamento.