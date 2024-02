Atp Acapulco 2024, Arnaldi batte Fritz e vola agli ottavi

(Adnkronos) – Imprese di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli nei sedicesimi di finale del torneo Atp di Acapulco (cemento, montepremi 2,2 milioni di dollari), in Messico. Arnaldi vola agli ottavi dopo la vittoria in 3 set contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4, per 6-4, 4-6, 6-3 in 2h35'. Ora lo attende la sfida con l'altro talento americano, Ben Shelton, reduce dal successo nella maratona contro il britannico Daniel Evans per 2-6, 7-5, 7-6 (7-5). Cobolli, proveniente dalle qualificazioni, supera il canadese Felix Auger-Aliassime per 2-6, 6-3, 6-2 e ora aspetta il vincitore della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding, e il russo Roman Safiullin. — [email protected] (Web Info)