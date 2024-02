Ricordando Chiara Carta: una serata di musica e poesia a Oristano

Ricordando Chiara Carta: una serata di musica e poesia.

Sabato 17 febbraio, alle 18, il Teatro Garau si illuminerà di emozioni e ricordi in una speciale manifestazione musicale dedicata alla memoria della piccola Chiara Carta.

A un anno dalla sua scomparsa, il padre Piero, insieme al professore Antonello Manca della Scuola Media Numero Uno di Oristano, che è stato insegnante di Chiara, hanno organizzato un evento commovente per onorare la vita di Chiara e il suo ricordo indelebile.

La serata è organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Oristano.

La direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Antonello Manca che è stato essere un amico prezioso per la famiglia Carta in questo difficile periodo.

Sul palco si esibiranno prestigiose formazioni artistiche provenienti da diverse parti della Sardegna: il coro “Bachis Sulis” di Aritzo, diretto dal Maestro Michele Turnu, il coro “La Vega” di Milis, guidato dal Maestro Gianni Andrea Puddu e il coro “Maurizio Carta”, diretto dal Maestro Salvatore Saba, saranno solo alcune delle voci che si uniranno in un’unica armonia per rendere omaggio a Chiara.

Saranno presenti anche il coro Polifonico Etnico “Eleonora d’Arborea” di Oristano, sotto la guida del Maestro Antonello Manca, e il coro “I Cantori di Eleonora”, diretto dal Maestro Nicola Lentis, mentre il gruppo musicale “S’Undha” presenterà brani speciali ispirati alla figura della giovane Chiara, così i cori presenti.

Non sarà solo la musica a parlare di Chiara in questa serata speciale. Saranno lette poesie appositamente create per l’occasione da Stefano Giorgio Ricci e dall’artista Dina Montesu.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questa serata di memoria e condivisione. Sarà un’occasione per celebrare la vita di Chiara e per sostenere la sua famiglia in un momento così difficile.

