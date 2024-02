Report Torres vs Sestri Levante

Campionato serie C – girone B, Quarta giornata del girone di ritorno, Torres vs Sestri Levante 0-1, Stadio “Vanni Sanna”

Torres: Zaccagno, Antonelli, Giorico, Dametto, Idda (12′ st Fabriani), Liviero, Zecca (37′ st Sanat), Ruocco (12′ st Diakite), Mastinu (12′ st Cester), Scotto (22′ st Goglino), Fishnaller. A disposizione: Garau, Pinna, Zambataro, Masala, Lora, Nunziatini, Verduci, Siniega, Petriccione. Allenatore Alfonso Greco

Sestri Levante: Anacoura, Pane, Oliana, Forte (44′ st Grosso), Candiano (26′ st Reggio), Omoregbe (26′ st Margiotta), Fossati (22′ st Gala), Sandri (44′ Troiano), Regini, Podda, Parlanti. A disposizione: Balducci, Raspa, Andreis, Schirru, Matteucci, Clemenza. Allenatore Enrico Barillari

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Laghezza di Mestre e Caligavi di Sondrio

Quarto uomo: Vailati di Crema

Reti: 42′ pt Pane (rig.)

Ammoniti: Giorico, Idda, Oliana, Mastinu, Liviero, Fabriani, Troiano; espulsi dalla panchina Frau e Mureddu

Note: 3279 spettatori

SASSARI. Il Sestri Levante passa a Sassari: un rigore realizzato a fine primo tempo decide il match che costa alla Torres pur seconda in classifica, la prima sconfitta casalinga della sua stagione. Vani i tentativi di pareggio rossoblù, discutibili alcuni fischi arbitrali, a passare dopo i 96′ di gioco sono gli avversari.

Liviero e Zecca sono cursori laterali, attacco affidato a trio Ruocco-Scotto-Fishnaller. Fra gli ospiti l’ex Omoregbe. Presente un mini pattuglia di tifosi ospiti sugli spalti. Giornata di belle ricorrenze e graditi ricordi al “Vanni Sanna”. La Torres rappresentata dal presidente Stefano Udassi e dalla proprietà Abinsula (Andrea Maddau e Pierluigi Pinna) accompagnati dalle bandiere rossoblù Roberto Ennas e Walter Tolu consegna una maglia ricordo a Lanfranco Leonardi, figlio dell’indimenticato Mister Bebo Leonardi protagonista di due storiche promozioni della Torres in C1. Udassi, Pinna e Maddau restano ancora in campo, stavolta per consegnare al presidente onorario (zio) Guido Garrucciu una maglia rossoblù in occasione del suo compleanno: è la numero 94 Auguroni Zio Guido! Spazio anche ad una importante iniziativa Lega Pro: “A San Valentino torna la RUNFORLOVE, la corsa/camminata virtual da fare ovunque si vuole a coppie che sostiene il progetto Play Therapy per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Corri ad iscriverti su www.runformeyer.it . Noi ci saremo”.

Fasi di studio e Torres a cercare di proporsi Inn avanti sfruttando fasce e fraseggio. Scotto prima di testa, forse complice una trattenuta, e poi con una bella girata al volo al 7′ prova a impensierire Anacoura. Si gioca nella metà campo ligure, ma il risultato non si sblocca. Incursione di Fishnaller sulla sinistra, palla in mezzo, salva il portiere ed è calcio d’angolo.

Il Sestri Levante fatica dietro e non trova sbocchi, il pericolo è nelle ripartenze che per ora però non hanno prodotto occasioni degne di nota. Un bello scambio al limite dell’area dà a Mastinu la possibilità di calciare a rete: pallone sul braccio, attaccato al corpo per l’arbitro, e si continua. Giallo a Giorico. Al 25′ Sandri batte una punizione dalla lunga distanza, pallone spinto dal vento, Zaccagno alza in corner.

Pericolo Sestri con Parlanti che si ritrova il pallone giusto sulla testa ma non riesce a indirizzarlo nello specchio. Brivido, ma nulla di fatto. Ripartenza improvvisa in superiorità numerica degli ospiti, Omoregbe lanciato sulla destra avanza e calcia, Zaccagno para ma respinge corto, la difesa libera. Ammonizione per Idda. Ancora un tentativo, riuscito, di scambio, porta al tiro Mastinu: la sfera è alta sopra la traversa.

Al 37′ Oliana stende al limite dell’area capitan Sotto che stava per fuggire alla sua marcatura: punizione, spara Mastinu, palla sulla barriera. Al 41′ un contatto apparentemente al limite e di lieve entità (Mastinu su Podda) si trasforma in rigore per l’arbitro e scatena le proteste in campo e sugli spalti. Calcia Pane, 1-0 Sestri Levante. Un minuto di recupero. Tutti negli spogliatoi.

Proteste per un tocco di mano non ravvisato e per un fallo successivamente fischiato contro per i giocatori rossoblù, spalti che si scaldano ma risultato che non cambia. Scambio in area, Fishnaller al tiro: ribattuta in angolo. Ammonizione per Mastinu. Torres in pressing, pronti tre cambi per Greco: dentro Fabriani, Cester e Diakite per Idda, Mastinu e Ruocco.

Al 15′ Torres vicinissima al pareggio con il colpo di testa di Diakite. Poi ancora occasione rossoblù e contatto non ravvisato. Giallo a Liviero, fasi concitate e assalto al pareggio che però non si concretizza. Arbitraggio al limite, espulsi due membri dello staff dalla panchina. Dentro anche Goglino per Scotto. Al 25′ st colpo di testa di Zecca: palla in calcio d’angolo. Doppio cambio Sestri e giallo a Podda. Sanat per Zecca.

Azione convulsa, giocatore a terra in area ligure: giallo a Fabriani. Ultimi due cambi anche per Barillari. Scatta il novantesimo. Sono cinque i minuti di recupero segnalati. Spalti in piedi per una ultima occasione purtroppo sfumata. Ammonizione per Troiano. Ancora proteste per un altro possibile tocco di mano in area avversaria. Punizione dal vertice sinistro per la Torres. Ultima occasione: nessuno intercetta il pallone. Viene il Sestri Levante, 1-0.