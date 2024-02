Raccontami – La storia di un bambino condannato a crescere orfano

Raccontami, narra la storia di Perdigheddu, condannato a crescere orfano da una tragedia che segnerà la sua vita: la perdita di entrambi i genitori. Una tragedia che avrebbe dovuto segnare per sempre la sua esistenza ma che, invece, gli dà gli strumenti per affrontare la vita senza paura, a viso aperto, certo che non sarebbe mai stato da solo. E Perdigheddu solo non lo è mai stato, perché, a differenza degli altri bambini, lui di angeli custodi ne aveva due: babbo Giovanni e mamma Claudia. “… è dal dolore, che segna duramente il corpo e l’anima, che nasce la forza di risollevarsi…” Davanti a uno specchio non c’è soltanto un’immagine riflessa. C’è di più, molto di più! Ci sono i ricordi che scorrono nella mente, le persone incontrate nel cammino della vita che hanno oltrepassato la soglia del tempo dato; ci sono quelle con le quali si è condiviso un tratto di strada e le altre che al primo bivio hanno svoltato preferendo proseguire da sole. L’immagine riflessa da uno specchio è vera! E non può modificarsi né riflettere qualcosa di diverso da quello che mostra perché, oltre a un viso invecchiato, riflette qualcosa di molto più profondo: l’anima! E all’anima non si può mentire. Raccontami accarezza i ricordi confusi e sfocati che popolano un limbo impossibile da penetrare per un bambino che inizia troppo presto ad interrogarsi sul fine ultimo dell’esistenza e sul senso della vita. Raccontami è una storia dura, non fa sconti a nessuno, nemmeno al protagonista. Ma è anche una storia d’amore tra un nonno, che la tragedia ha costretto a fare il padre e il maestro, e un nipote che vuole crescere in fretta per affrancarsi da un microcosmo non sempre solidale. In un tempo che muta velocemente e il progresso, inarrestabile, avanza a grandi passi, relegando nell’oblio tutto quello che fino ad allora era stato considerato fondamentale per la vita nel borgo, compresi i valori che regolavano i ritmi della comunità, i più anziani, incapaci di reggere il passo, guardano con nostalgia al passato, quando tutto era scandito dal tempo e ogni cosa rappresentava un valore inalienabile. Perdigheddu, nonostante tutto, ha la fortuna di crescere con quel Nonno che sa trasmettergli i suoi saperi, e lui li fisserà nella mente e ne farà tesoro. Buona lettura a chi vorrà conoscere la storia di Perdigheddu di nonna Antonio, di nonna Mariedda e degli altri personaggi che ruotano intorno alla vicenda narrata nel libro, che si sviluppa in un tempo e in un luogo nel quale tutto aveva il giusto valore, e anche le storie lo avevano. Raccontami, edizioni La Zattera di Alessandro Cocco, è in vendita nelle librerie sarde e della penisola, su ordinazione attraverso la distribuzione di fastboook, e da qualche giorno anche su Amazon.