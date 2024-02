Quali programmi per la Psicologia in Sardegna? Diretta su Youtube con candidate e candidati Presidenti

Quali programmi per la Psicologia in Sardegna? Diretta su Youtube con candidate e candidati Presidenti, Cagliari 10 febbraio 2024 . Sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ordine delle psicologhe e degli Psicologi della Sardegna l’incontro fra le candidate e i candidati alla Presidenza della Regione sui programmi che intendono mettere in campo per la Psicologia in Sardegna: appuntamento quindi domenica 11 febbraio alle ore 20:00 cliccando sul link: https://youtube.com/@ordinedeglipsicologidellas2085?si=hPqcsG1yEPNMI6Zx

“Abbiamo scelto questa modalità – ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna – per consentire la più ampia diffusione del confronto e la più ampia possibilità di ascolto, non solo da parte delle iscritte e iscritti all’Ordine che sono 3.300, ma anche da parte del maggior numero possibile di persone. E’ purtroppo noto che la condizione psicologica delle comunità è peggiorata, certamente anche in seguito alla pandemia da Covid, ma anche per i profondi e rapidi mutamenti in corso negli ambiti dell’organizzazione e delle relazioni sociali, familiari, scolastiche, i cui effetti più drammatici e appariscenti ci riporta la cronaca. Per questo abbiamo bisogno di avere conoscenza di quali azioni e interventi intendono attuare per garantire una adeguata assistenza psicologica in tutti gli ambiti previsti e necessari”.