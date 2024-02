Strage di orsi nel Trentino e dubbi irrisolti. Qualcosa non torna: è la

denuncia degli attivisti.

M90 l’orso Sonny condannato a morte per aver inseguito “non si sa chi”

La Provincia di Trento condanna a morte M90 l’orso Sonny con l’accusa di

aver inseguito una coppia di fidanzati. L’Ispra intanto concede a

Fugatti la possibilità di poter decidere lui stesso se catturare o

uccidere Sonny, che sembra ormai spacciato.

Una condanna a morte ingiusta e senza alcun processo, denunciano gli

attivisti di Meta Parma.

“L’orso Sonny è stato condannato a morte alla velocità della luce,

senza neanche avere il tempo di fare le opportune verifiche. Ci dicono

che l’orso ha inseguito una coppia di fidanzati ma non spiegano tutti i

dettagli nè fanno nomi, non si sa neanche di chi si stia parlando e che

attendibilità possa avere tutto questo. Il racconto dell’inseguimento

andrebbe fatto agli italiani direttamente dalla voce dei diretti

interessati cioè gli inseguiti, magari mettendoci anche la faccia.

Perché tutto questo mistero? La stessa cosa era successa per l’orsa

F36, condannata a morte con l’accusa di aver inseguito due cacciatori

rimasti nell’anonimato. Non si capisce perchè tutta questa segretezza

su questi inseguiti e inseguimenti! Chi sono le persone che dichiarano

di essere stati inseguiti dall’orso? Avranno un nome, avranno una voce

per raccontare l’accaduto agli italiani. E com’è possibile che un orso

identificato per la prima volta a settembre 2023 e radiocollarato a

ottobre 2023, venga accusato di aver inseguito qualcuno e condannato a

morte già a gennaio 2024? Tutte strane coincidenze, una dietro l’altra.

Da quel che sappiamo, l’orso Sonny era un problema per gli allevatori e

ora dopo pochissimi mesi è stato già accusato e condannato a morte.

Vorremmo capire cosa sta succedendo in Trentino, perchè tutte queste

strane coincidenze non ci convincono affatto. Dopo la cattura di Jj4

l’orsa Gaia e le proteste contro la sua uccisione, tutti gli altri orsi

finiti nel mirino del Trentino non sono più stati catturati e sono

stati ritrovati direttamente tutti morti. Vogliono farci credere che sia

tutto una coincidenza? Tutti gli orsi a cui stavano dando la caccia sono

stati ritrovati morti, com’è possibile? Amir l’orso M62 doveva essere

catturato ed è stato ritrovato morto, Fiona l’orsa F36 doveva essere

catturata ed è stata ritrovata morta, Johnny l’orso Mj5 doveva essere

catturato ed è stato ritrovato morto. Tutto questo ha causato un grande

malcontento e tante lamentele, e ora danno la caccia all’orso Sonny e

questa volta parlano direttamente di uccisione. Intanto il finale in

Trentino ormai è sempre lo stesso: una strage di orsi! L’orso M90 non

deve essere toccato, devono dare spiegazioni e prove chiare al popolo

italiano e in tutta questa storia l’unica cosa chiara è l’intenzione

del Trentino di uccidere gli orsi. La vita degli orsi del Trentino non

riguarda solo Fugatti, bensì riguarda tutti gli italiani.”

Associazioni e cittadini si preparano a scendere in piazza in difesa

degli orsi per l’evento organizzato da Assemblea Antispecista giorno 10

febbraio alle ore 14 in Piazza Dante a Trento.

La battaglia in difesa degli orsi continua.

Associazione Meta Parma