M. Meloni (PD): “Solidarietà al sindaco di Oniferi. Il Ministro dell’Interno si impegni per difendere chi guida le nostre comunità”

«Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Oniferi, Davide Muledda, per il vile attentato subito qualche ora fa. Ancora una volta in Sardegna registriamo atti intimidatori ai danni degli amministratori locali. Episodi che turbano intere comunità, perpetrati allo scopo di inquinare il buon andamento delle amministrazioni» afferma in una nota il senatore del Pd, Marco Meloni.

«Mesi fa ho chiesto, invano, al Ministro dell’Interno di assumere impegni più forti per difendere chi guida le nostre città. Ripresenterò una interrogazione parlamentare, continuando a chiedere maggiori strumenti di contrasto e strategie di prevenzione, affinché sindaci e amministratori locali, il primo presidio di democrazia, siano tutelati nell’esercizio delle loro prerogative al fianco dei cittadini, per il benessere delle loro comunità» conclude il senatore.