Il consigliere regionale della Lega Sardegna Michele Ennas – Concessioni demaniali

“In attesa di norme nazionali che chiariscano la situazione delle concessioni demaniali, ho presentato un’interpellanza all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per sapere se intenda presentare alla Giunta regionale la proposta di deliberazione per l’estensione delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative.” A dichiararlo il consigliere regionale della Lega Sardegna,

“Dopo l’approvazione della direttiva “Bolkestein” da parte del Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea per la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo, – prosegue Ennas – tra cui le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in Italia il percorso legislativo di riordino del settore, che prevede anche una ricognizione a livello nazionale del patrimonio demaniale e delle concessioni demaniali marittime, non risulta ancora mai iniziato né quindi portato a termine.”

“In Sardegna ci sono circa un migliaio di aziende con 20.000 dipendenti che hanno investito per garantire un servizio di qualità ai fruitori delle spiagge e la sicurezza della balneazione a cui bisogna dare la possibilità di proseguire il proprio lavoro con serenità. – precisa il consigliere – Quindi occorre che l’assessore tenga conto del combinato che contempla il differimento delle concessioni demaniali marittime qualora non fosse possibile procedere all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Questo darebbe l’opportunità agli attuali concessionari di poter programmare la prossima stagione turistica”