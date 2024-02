Fnmpay, operativa la nuova piattaforma di pagamento del Gruppo 

(Adnkronos) – Ha preso avvio da alcune settimane l’attività di FNMPAY, l’istituto di pagamento costituito all’interno del Gruppo FNM e autorizzato da Banca D’Italia per la gestione di pagamenti digitali su canali fisici e virtuali. Controllata al 100% da FNM, FNMPAY si propone di fornire un’offerta integrata dedicata al mercato della mobilità, al fine di facilitare l’evoluzione e l’innovazione dei pagamenti digitali attraverso soluzioni in linea con le strategie del Gruppo FNM. La piattaforma FNMPAY consente, inoltre, di gestire in maniera completa l’operatività, grazie all’integrazione dei principali metodi di pagamento e a servizi a valore aggiunto finalizzati al miglioramento dei processi connessi (monitoraggio, report, rimborsi ecc.). Dall’avvio delle attività sui primi clienti, sono state gestite oltre 300 mila transazioni, per un controvalore totale di circa 3 milioni di euro. L’obiettivo, a fine anno, è di superare la soglia di 10 milioni di transazioni per oltre 100 milioni di euro di controvalore, con la progressiva messa a regime dei servizi a beneficio delle società del Gruppo FNM. Il Direttore Generale di FNMPAY Paolo Zanchi ha dichiarato: “l’avvio dell’operatività ci consente di consolidare i servizi e predisporci in maniera adeguata alla crescita progressiva prevista a partire dal 2024. In linea con le più ampie strategie del Gruppo FNM, FNMPAY si propone di diventare un polo specializzato sui servizi di pagamento, implementando un’offerta integrata che risponda alle esigenze specifiche del mercato della mobilità''. — [email protected] (Web Info)