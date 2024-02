Entro il 26 febbraio le domande per i progetti Lavoras

L’ASPAL ha pubblicato gli avvisi per l’avvio a selezione per i lavoratori da assumere per l’annualità 2023 dei Cantieri LavoRAS del Comune di Oristano.

Gli avvisi sono pubblicati anche all’Albo pretorio on line del Comune di Oristano.

Per i progetti del Comune di Oristano sono richiesti: 3 muratori, 1 idraulico, 1 elettricista, 1 termoidraulico, 1 carpentiere in ferro, 5 manovali, 3 giardinieri, 3 braccianti agricoli, 2 facchini e 2 geometri

Le domande possono essere presentate fino alle 14 del 26/02/2024 sul portale www.sardegnalavoro.it

Gli uffici del Servizio Informacittà sono disponibili per la predisposizione e invio delle domande di partecipazione alle selezioni.