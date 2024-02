Entra nel vivo domenica a Cagliari la stagione di teatro da camera della Fabbrica Illuminata con lo spettacolo di Laura Fortuna “Piccolo trattato di ossessioni”

Entra nel vivo domenica a Cagliari la stagione di teatro da camera della Fabbrica Illuminata con lo spettacolo di Laura Fortuna “Piccolo trattato di ossessioni”

Cagliari, 20 febbraio 2024 – Entra nel vivo a Cagliari la stagione di Teatro da camera della Fabbrica Illuminata. Domenica, 25 febbraio alle 18 allo Speakeasy secret club, situato nelle mura del Palazzo Amat a Castello, va in scena lo spettacolo Piccolo trattato di ossessioni, con l’autrice e attrice Laura Fortuna (voce) e Ivana Busu (fisarmonica): un recital in cui tre personaggi attraversano i lati oscuri del femminile in una sorta di altalena di storie scritte da autrici da riscoprire o poco conosciute. In brevi monologhi le protagoniste si raccontano svelando il loro quotidiano e i loro sogni, le loro manie e le loro ossessioni.

La stagione prosegue fino al 21 luglio con un nutrito programma di spettacoli.

“A Cagliari andiamo in luoghi originali come lo Speakeasy secret club, la Fondazione Siotto, il sito Archeologico di Sant’Eulalia, e il loft Ceccaroni, nel rione di Pirri – spiega la direttrice artistica della Fabbrica Illuminata Elena Pau – Facciamo tappa anche ad Assemini a Villa Asquer, sito unico in Sardegna protetto con la tutela monumentale e paesaggistica. Come da tradizione da oltre dieci anni, proponiamo una forma di teatro raccolto, per l’appunto “da camera”, con scenografie ridotte, minime, dove spiccano l’attore e la drammaturgia degli autori”.

Ospiti a Villa Asquer il 19 maggio un’interprete d’eccezione come l’attrice Maria Amelia Monti e il 23 giugno l’attore Enrico Bonavera, l’attuale Arlecchino del Piccolo di Milano subentrato allo storico Ferruccio Soleri.

E ancora, a Cagliari dal 24 al 27 aprile i cantanti armeni Aram e Virginia Pattie Kerovpyan. con Anna Lou Toudjian. Spazio anche alla scena teatrale isolana: Rita Atzeri del crogiuolo il 24 marzo e Daniele Monachella di Mab Teatro con il 26 maggio, entrambi a Cagliari; Elena Pau il 28 aprile a Cagliari con Laura Fortuna, Manuela Perria ed Ivana Busu e il 21 luglio in chiusura della rassegna ad Assemini, con il pianista Ennio Atzeni e il violinista Diego Deiana al violino. Parentesi letteraria con lo scrittore Giovanni Follesa il 28 aprile a Cagliari.

Il calendario dettagliato degli spettacoli fino al 21 luglio

Il 24 marzo tappa al loft Ceccaroni, in via Riva Villasanta 13: alle 18 lo spettacolo del Crogiuolo Gene mangia gene, con Rita Atzeri diretta da Mario Faticoni.

Per la sezione della stagione La storia non si cancella: il 23 aprile al Greenwich d’essai alle 18, in collaborazione con La Cineteca sarda, il documentario sulla diaspora armena Choeurs en exil diretto da Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro: protagonisti i cantanti Aram e Virginia Pattie Kerovpyan, che l’indomani, 24 aprile, alle 20.30, si esibiranno al sito Archeologico di Sant’Eulalia nel concerto dal titolo Par monts et par vaux, con Anna Lou Toudjian (voce recitante), e fino al 27 aprile terranno alla Fondazione Siotto degli ateliers di canto modale armeno.

Allo Speakeasy secret club il 28 aprile, alle 18 Giovanni Follesa a colloquio con Elena Pau presenta il libro Sì, lo voglio, storie di unioni civili in Italia (edizioni People, 2022 . Alle 19, in scena Non è il mio genere – storie e monologhi su transizioni, identità e omosessualità, con Laura Fortuna, Elena Pau, Manuela Perria e Ivana Busu (fisarmonica). Interprete Lis Luciana Ledda.

Il cartellone a Villa Asquer prosegue il 19 maggio (alle 11) con l’attrice Maria Amelia Monti che, accompagnata dal violoncellista Federico Hodling, presenta il testo La lavatrice del cuore, lettere di genitori e figli adottivi, a cura di Edoardo Erba. L’evento è organizzato in collaborazione con Cajka. Biglietti a 12 euro.

Il 26 maggio si fa ritorno al Loft Ceccaroni con lo spettacolo Cazthing, non le faremo sapere, una produzione Mab Teatro con Daniele Monachella.

A Villa Asquer il 23 giugno (alle 19.30) Enrico Bonavera è in scena nello spettacolo Arlecchino Svelato, mentre il 21 luglio (alle 20) cala il sipario della rassegna con lo spettacolo Onde, tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf con l’attrice-cantante Elena Pau accompagnata da Ennio Atzeni al pianoforte e da Diego Deiana al violino. Una produzione La Fabbrica Illuminata in collaborazione con Asd Arcipelaghi.

Per i più piccoli a Cagliari, nella saletta della Fabbrica Illuminata, Teatrino da camera- Tre gli spettacoli, tutti alle 17: il 17 marzo Pierino e il lupo, de Le Compagnie del Cocomero; il 12 maggio Carrasegare, de Il crogiuolo; il 9 giugno Alberi magici, della Compagnia B.

LA FABBRICA ILLUMINATA

telefono 389 878 7413

email [email protected]

indirizzo via Falzarego 35 09123 Cagliari

