Elezioni Sardegna: Sdr, Negato A Ex Detenuto Con Riabilitazione Penale Diritto Di Voto. Ufficio Elettorale Di Sassari Non Rilascia Tessera ,“Vietare il diritto di voto a un cittadino che, dopo aver scontato una pena, in virtù del suo comportamento ineccepibile, ha ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, appare come un atto di arroganza e discriminazione da parte delle Istituzioni, soprattutto perché la notifica della riabilitazione da parte della Questura risale al mese di ottobre del 2022. Non sappiamo quante persone in Sardegna e in Italia si trovano a dover rinunciare ai diritti avendoli riconquistati secondo i precetti normativi, ma anche un solo caso evidenzia la scarsa efficienza dei servizi e la disattenzione”. Lo sostiene Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV” facendosi interprete del disagio e dell’amarezza di Federico Caputo, 63 anni.