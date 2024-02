Da venerdì Aidomaggiore accoglie Istudiantes, progetto itinerante per valorizzare il canto polifonico tradizionale

FONDAZIONE HYMNOS

presenta

Istudiantes, incontri intergenerazionali di canto a più voci

2 – 17 febbraio

Casa Piga, via La Marmora, Aidomaggiore

Musica, incontri, ricerca e un grande archivio multimediale con la Fondazione Hymnos per valorizzare il canto polifonico tradizionale. Da venerdì arriva ad Aidomaggiore il progetto itinerante Istudiantes

Rassegne di musica e cinema, incontri con studiosi, documentazione e ricerca, laboratori e concerti dal vivo: la Fondazione Hymnos prosegue le iniziative per la valorizzazione del canto polifonico liturgico, paraliturgico e profano in Sardegna.

Venerdì 2 febbraio alle 19.30, nella sede Hymnos di Casa Piga in via La Marmora ad Aidomaggiore prenderà il via il nuovo ciclo di Istudiantes, progetto itinerante ideato per valorizzare il canto a quattro parti vocali della tradizione sarda attraverso il confronto tra le generazioni più giovani e i cantori di riconosciuta maestria a cui si affianca la documentazione audiovisuale dei repertori locali effettuata sul campo proprio durante gli incontri. Istudiantes è aperto agli appassionati di canto di tutta la comunità, e prevede tre serate, ogni venerdì di febbraio alle 19.30, con un momento conclusivo sabato 17 febbraio in cui si potranno ascoltare i cantori del paese riuniti in formazioni diverse.

Tra gli obiettivi della Fondazione Hymnos, nata nel 2014, c’è quello di creare un sistema di relazioni tra le comunità che hanno mantenuto vive le tradizioni canore, e poi valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio di saperi musicali tradizionali della Sardegna mediante la ricerca etnomusicologica.

Due i filoni di studio e ricerca: i canti a più parti vocali di tradizione orale legati alla liturgia, alla paraliturgia e al profano, e la storia delle liturgie e della paleografia musicale. Le attività di Hymnos, guidate dal comune capofila Santu Lussurgiu, coinvolgono oggi Aggius, Aidomaggiore, Bortigali, Nughedu San Nicolò, Scano di Montiferro e Sennariolo a cui di recente si sono aggiunti altri paesi che custodiscono la tradizione del canto polifonico come Bosa, e altri che presto si uniranno alla rete.

Informazioni

[email protected]

www.hymnos.sardegna.it