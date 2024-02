Conad Nord Ovest guida la crescita sostenibile in Sardegna: oltre 130 milioni di fatturato è sviluppato con le aziende del territorio

Risultati che riflettono una strategia di sviluppo che sostiene e promuove le imprese, i prodotti, le specificità locali creando sviluppo e valore sostenibile sul territorio

12 febbraio 2024 – Conad Nord Ovest si conferma un punto di riferimento nel settore della grande distribuzione, chiudendo il 2023 con un giro d’affari di 5 miliardi di euro, grazie a un approccio che coniuga strategie mirate, investimenti significativi e un forte impegno verso la sostenibilità. Con una presenza di 589 punti vendita in sette regioni, tra cui la Sardegna, la Cooperativa con 371 Soci Imprenditori e oltre 18.000 collaboratori, rafforza il proprio ruolo nella valorizzazione delle comunità e delle economie locali

In Sardegna questi i numeri 2023:

816 milioni € di giro di affari complessivo

+ 6.4% della rete associata su anno precedente

19,80% quota di mercato – prima insegna

52 soci imprenditori

77 punti di vendita (8 Spazio, 6 Conad Superstore, 31 Conad, 21 Conad City, 1 Sapori & Dintorni, e 10 Margherita, oltre a 36 concept store specializzati).

3.000 occupati

Oltre 10.000€/mq produttività al mq della rete associata

Oltre 33% di quota di prodotto a marchio Conad

Sul giro di affari complessivo, il localismo e quindi la valorizzazione dei rapporti con le aziende del territorio, rappresenta sempre di più una grande leva per la crescita della Sardegna:

287 fornitori locali

3185 articoli locali commercializzati

oltre 130 mil di euro sviluppati con prodotti regionali

di cui 32 mil di euro (+31% su anno precedente) sono rappresentati dalle eccellenze della linea “I Nostri Ori”.

La linea, presente in tutti i reparti, con particolare rilevanza nei freschissimi, offre una selezione curata dei migliori prodotti tipici locali, promuovendo il consumo consapevole e lo sviluppo sostenibile delle piccole aziende del territorio con una proposta di qualità, certificata e sostenibile.

Questi risultati evidenziano ancora una volta l’efficacia di una strategia di sviluppo profondamente radicata sulla valorizzazione del territorio, sul sostegno all’economia locale e sulla tutela delle filiere e delle specificità locali. Una strategia rafforzata in store anche grazie ai nuovi Magazine: ogni uscita è un invito ed un’occasione per i clienti per scoprire, vivere e gustare appieno la Sardegna. La tavola ed i suoi prodotti sono il punto di partenza per conoscere a tutto tondo il territorio e le sue eccellenze.

“Al centro della nostra strategia aziendale vi è l’orientamento verso una crescita sostenibile e condivisa, un principio che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro. La nostra leadership nella Regione conferma l’efficacia di questo approccio, che integra responsabilità sociale e ambientale con lo sviluppo economico, sostenendo le eccellenze locali e le piccole e medie imprese. – dichiara Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna – “Il rapporto che Conad Nord Ovest ed i Soci instaurano con i fornitori del territorio è guidato da sostenibilità economica e sociale, generando un valore duraturo per il futuro che beneficia il fornitore stesso, l’ambiente, le persone e le comunità.”

Orlandi prosegue – “Desidero esprimere un caloroso ringraziamento ai nostri fornitori e partner sardi, con cui collaboriamo strettamente per garantire ogni giorno prodotti di qualità a prezzi competitivi ai nostri clienti. Questi risultati sono il frutto del loro impegno, unito a quello dei nostri soci e alla fiducia che i clienti ci rinnovano quotidianamente. In Sardegna abbiamo assistito a una crescita significativa, sia in termini di fatturato che di iniziative promosse a favore della comunità. Questo dimostra quanto sia importante cooperare per creare valore e crescita per il nostro territorio. Vogliamo essere riconosciuti come azienda che fa del localismo una leva di grande distintività e continuare il nostro percorso di crescita.”

“Lavorare con Conad Nord Ovest ci ha permesso di estendere il nostro raggio d’azione nel mercato, incontrando una domanda stabile e un ambiente favorevole alla crescita. Questa collaborazione ha tracciato un percorso di sviluppo sostenibile, promuovendo l’innovazione e rafforzando il nostro impegno verso l’etica del lavoro” – dichiara Carlo Mudu, Presidente Consorzio ortofrutticolo “Ori di Sardegna“. – “Tutto ciò è ancora più importante, alla luce anche della profonda crisi sociale che stiamo vivendo (proteste di piazza, occupazioni, trattori). In un tale momento, dove si vuol far credere che al consumatore interessi solo il fattore prezzo, tralasciando elementi come origini del prodotto e garanzie etiche dello stesso, risulta per noi piccoli produttori fondamentale avere dei partner come Conad che mettono il localismo in cima alla scala dei valori attribuibili ai prodotti. Tutto questo si rafforza con la nascita e l’attività dei vari “Consorzi Ori”, che Conad ha avuto l’intuizione di creare”.

Conad Nord Ovest in Sardegna conta 3 grandi Centri di Distribuzione: a Monastir (SU), Villacidro (VS) e Codrongianus (SS), pilastri per l’efficienza logistica che supportando la rete di vendita. Questi centri garantiscono che i prodotti siano distribuiti rapidamente e in modo sostenibile ed efficiente ai punti vendita, sostenendo così l’operatività quotidiana e la capacità di risposta alle esigenze dei consumatori e del territorio.

Conad Nord Ovest dimostra un impegno profondo verso lo sviluppo sostenibile e il supporto alla comunità sarda attraverso una serie di progetti distintivi che riflettono la sua responsabilità economica, sociale ed ambientale. Ne è un esempio stimolante la Cooperativa Tre Solchi, costituita grazie all’impegno del socio Conad di Carbonia insieme agli agricoltori locali del Sulcis, che ha reso possibile la coltivazione sostenibile di 250 ettari, producendo alimenti di qualità che valorizzano la biodiversità e perpetuano le tradizioni del territorio.

Responsabilità che passa anche attraverso la realizzazione di altre iniziative come il costante sostegno ai piccoli pazienti della struttura di Cardiologia pediatrica e Cardiopatie congenite presso l’Arnas G. Brotzu di Cagliari e progetti contro la violenza di genere in collaborazione con l’Associazione D.i.Re. Importanti le iniziative per la formazione delle giovani generazioni come ‘Insieme per la scuola’, ‘Mangiando S’Impara’ ed il progetto Unisona, realizzato in collaborazione con la Fondazione Conad ETS, che mirano a rafforzare l’educazione dei giovani e del loro futuro. Parallelamente, Conad Nord Ovest in Sardegna ha promosso iniziative di riforestazione come la ‘Bio Forest‘ insieme a Rete Clima ed eventi come la Joint Run 2023 di Cagliari e Ami-CA progetti, dimostrando un impegno profondo verso il benessere comunitario e la sostenibilità.