‘Chi lo decide chi siamo?’: esce il video del brano di Cenere, che ha vinto il Premio Amnesty di Voci per la libertà

Si intensificano le attività in vista della 27a edizione del festival“Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, in programma dal19 al 21 luglio 2024 a Rovigo, che avrà il clou nell’assegnazione deiPremi Amnesty International Italia nelle sezioni Big ed Emergenti.

Per la prima sezione entro il 20 febbraio 2024 si possono segnalare

all’indirizzo [email protected] brani che siano stati

pubblicati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, che siano

interpretati da un artista italiano noto e che trattino temi legati alla

Dichiarazione universale dei diritti umani. La storia del premio e altre

informazioni a questo link:

www.vociperlaliberta.it/premio-amnesty-italia

Per la sezione emergenti è invece on line il bando di concorso per la

nuova edizione, a cui possono partecipare cantautori e band con un brano

sui diritti umani, in qualsiasi lingua o dialetto e di qualsiasi genere

musicale. La scadenza del bando è fissata per lunedì 8 aprile, ma per

le iscrizioni che arriveranno entro lunedì 4 marzo c’è in più

l’opportunità del “Premio dei giovani di Amnesty”, che

selezionerà già uno degli otto semifinalisti. Il bando e ulteriori

informazioni sono disponibili su:

www.vociperlaliberta.it/premio-amnesty-emergenti/

Molti i premi in palio, fra cui la produzione di un video del brano

vincitore.

E’ appena uscito quello della band che ha prevalso nella scorsa

edizione, Cenere, con il brano “Chi lo decide chi siamo?”, che parla

degli stereotipi di genere imposti dalla società e dai media. È

disponibile sul canale YouTube della band:

https://youtu.be/jqXSqEfxYLM?feature=shared

Il video, realizzato appunto grazie alla vittoria del Premio Amnesty

International Italia sezione Emergenti nel 2023, è stato girato al

Cassero LGBTQIA center Arcigay di Bologna con Giancarlo Morieri alla

regia, Marcella Menozzi al montaggio e l’agenzia di comunicazione

Advista.

Dicono gli autori: “Il videoclip si apre con una sequenza di spot TV

anni 80, montata in stile zapping, che evidenzia i messaggi macisti

presenti nelle pubblicità di giochi per bambini, in cui troviamo maschi

guerrieri e femmine relegate al ruolo di cuoche o madri. Sono passati 44

anni e forse i messaggi non sono più altrettanto espliciti ma c’è

ancora tanto da fare e da cambiare.

Il soggetto, pensato inizialmente come una sfilata di diversi personaggi

travestiti da eroi, militari, astronauti e bambole in un bizzarro

collage di ruoli, si è trasformato strada facendo in un’esperienza

reale. Tramite il passaparola tra amici e conoscenti, il gruppo ha

invitato sul set persone vere, con professioni o hobby non convenzionali

e gli ha chiesto di sfilare sulle tre passerelle, interpretando loro

stesse nella più totale spontaneità. Abbiamo così una sequenza di

personalità che aggiungono verità a quanto si vuole raccontare.

Il suono secco di un martello a chiusura del video richiama quello del

martelletto di un giudice, come una provocazione a giudicare i

personaggi in scena, rivendicando invece la loro totale libertà

personale ed espressiva”.

Il nostro genere determina ancora il nostro futuro e le nostre scelte?

Viviamo ancora in un mondo in cui i maschi in quanto maschi devono

essere forti e coraggiosi e le femmine carine e premurose? Quanto siamo

liberi di sviluppare la nostra vera identità se la società ci impone

di ricoprire ruoli blindati sin da piccoli? “Chi lo decide chi

siamo?” nasce da questi interrogativi.

Sarah Fornito, autrice, frontgirl e chitarrista del gruppo spiega:

“L’idea alla base del set nasce diversi anni fa, ispirata da un

vecchio gioco, ‘Gira la moda’. Aveva tre cerchi concentrici e ognuno

di essi ti permetteva di scegliere una testa, un busto o le gambe, che

si potevano ruotare e mixare per creare tanti personaggi e altrettanti

look. Ho ragionato su questa divisione in tre parti e l’ho ricreata on

stage, reinterpretandola con tre pedane che simboleggiano razionalità,

il cuore e l’istinto, rispettivamente in verde, rosso e viola, al

centro a sinistra e a destra. Questi tre elementi caratterizzano ogni

individuo appartenente alla categoria umana e si contaminano sconfinando

l’uno nell’altro, delineando i contorni delle nostre identità, che

non sono lineari e immobili, ma sfumate e in continuo mutamento”.

Tutti gli aggiornamenti del festival su: www.vociperlaliberta.it