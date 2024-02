CeDAC: La Grande Prosa: “Il Sen(n)o” con Lucia Mascino

(titolo originale The B*easts) – traduzione di Monica Capuani

con Lucia Mascino

adattamento e regia Serena Sinigaglia

lunedì 19 febbraio – ore 20.30 – Teatro Comunale “Akinu Congia” – Sanluri

Il corpo delle donne – tra canoni estetici e libertà – ne “Il Sen(n)o” (“The B*easts”) di Monica Dolan, una delle artiste più interessanti della scena britannica contemporanea, in cartellone lunedì 19 febbraio alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri, sotto le insegne della Stagione de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna. Riflettori puntati su Lucia Mascino, attrice di teatro e cinema e volto noto del grande e del piccolo schermo (Vittoria Fusco ne “I delitti del BarLume”accanto a Filippo Timi, Gabriella Santi in “Suburra” e Gabriella Giammatteo in “Bang Bang Baby” – Premio Anna Magnani al Bifest 2018 per “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e Premio Flaiano per il teatro come migliore attrice per “Ghiaccio” nel 2023) nel ruolo di Tessa, una psicoterapeuta incaricata di fare una relazione su una sua paziente in tribunale, durante un processo penale. La pièce – nella traduzione ìtaliana di Monica Capuani, con adattamento e regia di Serena Sinigaglia (produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano) – affronta un tema delicato e scottante come l’influenza di una precoce esposizione alla visione della sessualitàenfatizzata, per esempio, nella pubblicità e alla diffusione della pornografia nell’era di internet e dei social media sulla definizione dell’identità individuale.

Un caso giudiziario offre lo spunto per una riflessione sulla civiltà dell’immagine e sulle conseguenze dell’imposizione di modelli irraggiungibili specialmente per quel che riguarda l’universo femminile, a partire addirittura dall’infanzia: la vittima è una bambina di otto anni, che sogna di avere un fisico da adulta e viene accontentata dalla madre, grazie a un intervento di chirurgia plastica per aumentare il volume del seno.

Una storia inventata ma ispirata a fatti di cronaca e a una diffusa tendenza a trasformare le bambine in “piccole donne”: la psicoterapeuta invita a non giudicare in modo sommario la madre per aver tentato di andare incontro al desiderio della figlia, ma invece a ragionare sui meccanismi della psiche e sugli effetti collaterali di un uso indiscriminato del corpo femminile. Il gioco di parole suggerito dal titolo – in inglese tra “Breasts” e “Beasts” che in italiano diventa “Seno” vs “Senno” – mette l’accento sull’oggetto del contendere, ovvero una taglia di reggiseno come misura del proprio valore, ma ricorda pure i rischi di una ricerca esasperata di una “perfezione” anche estetica e l’importanza di proteggere i più piccoli da “messaggi” non in armonia con la loro età.

Focus sulla nuova drammaturgia britannica con “Il Sen(n)o” (in inglese “The B*easts”) di Monica Dolan, nella traduzione italiana di Monica Capuani, con Lucia Mascino nel ruolo della protagonista, una psicoterapeuta chiamata a valutare un “caso” particolarmente difficile, in un raffinato e evocativo allestimento con scene di Maria Spazzi e disegno luci e suoni di Roberta Faiolo (assistente alla regia Michele Iuculano), per la regia di Serena Sinigaglia, che firma anche l’adattamento del testo (produzione Centro d’Arte Contemporanea / Teatro Carcano), in cartellone lunedì 19 febbraio alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri, sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa de La Grande Prosa | Musica | Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni e con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Sanluri, e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Unica data nell’Isola per la pièce scritta dall’attrice inglese Monica Dolan (Premio BAFTA come miglior attrice non protagonista per le serie “Appropriate Adult” nel 2012, con una nomination per “A Very English Scandal” nel 2019, Premio Laurence Olivier nel 2019 per “All About Eve”) al suo esordio come autrice: un intenso monologo, presentato all’Edinburgh Fringe Festival nel 2017 e poi approdato al Bush Theatre di Londra, incentrato sulla questione delicata dell’identità femminile e dello sfruttamento del corpo – nella pubblicità come sui social media – ma anche sulla necessità di tutelare i diritti dell’infanzia. Un testo originale e conturbante, dove la psicoterapeuta Tessa ricostruisce una vicenda “estrema”, la storia di una bambina di otto anni che fin da piccolissima a dimostrato un forte interesse per il seno, simbolo della bellezza muliebre e desidera acquistare una figura da adulta, tanto che la madre decide di accontentarla regalandole un intervento di chirurgia plastica, per realizzare il suo sogno. Una “favola” moderna ma senza lieto fine perché, a dispetto di una moda che impone (anche) alla giovanissime un abbigliamento e una lingerie in chiave ipersessuata, la scelta della donna appare “scandalosa” e immorale, tanto da approdare in tribunale: la dottoressa deve quindi presentare una relazione sulla salute mentale di questa madre così snaturata e insensata da assecondare un folle capriccio della sua creatura. Nel suo discorso, in cui affiorano anche note personali e riferimenti alla sua vita privata, Tessa invita alla moderazione: invece di un giudizio sommario e di una condanna inappellabile per la condotta irresponsabile, ma dettata dall’amore, della sua paziente, sarebbe più opportuna una seria riflessione su come «l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura».

Riflettori puntati su Lucia Mascino: apprezzata attrice di teatro e cinema, formatasi al Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale di Pontedera e perfezionatasi all’Écoles des Maîtres, all’attivo importanti collaborazioni con il Teatro Settimo di Torino, la Compagnia Giovani dello Stabile delle Marche e la compagnia di Giorgio Barberio Corsetti, ha recitato con Piera Degli Esposti ne “La passione di Cristo” per la regia di Antonio Calenda e è stata diretta, tra gli altri, da Giampiero Solari e Massimo Navone, Valerio Binasco, Giancarlo Cobelli, Filippo Timi (con cui è nato un felice sodalizio, da “Amleto” a “Favola”, “Romeo e Giulietta”, “La sirenetta” e “Don Giovanni”), Roberto Arcuri, Lucia Calamaro, Filippo Dini e Roberto Andò. Volto noto del grande e piccolo schermo (da Vittoria Fusco ne “I delitti del BarLume” accanto a Filippo Timi, a Chiara, la protagonista di “Una mamma imperfetta” di Ivan Cotroneo, a Gabriella Santi in “Suburra – la serie” e Gabriella Giammatteo in “Bang Bang Baby”), vincitrice del premio dell’ETI Nuove Sensibilità con “Io sono internazionale”, da lei scritto e interpretato con Rebecca Murgi, ha ricevuto il Premio come miglior attrice al Festival Italiano di Mosca 2017 e il Premio Anna Magnani al Bifest 2018 per “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini, oltre a varie nominations ai Nastri d’Argento e al Globo d’Oro, e ancora il Premio Ugo Tognazzi 2020, e il Premio Flaiano per il teatro come migliore attrice per “Ghiaccio” di Bryony Lavory con regia di Filippo Dini nel 2023. Al cinema, dopo il debutto in “Tartarughe sul dorso” di Stefano Pasetto, cui seguono “Un altro pianeta” di Stefano Tummolini, “La prima linea” di Renato De Maria e “Sulla strada di casa” di Emiliamo Corapi, è nel cast di “Habemus Papam” di Nanni Moretti e “Il rosso e il blu” di Giuseppe Piccioni, “La scoperta dell’alba” di Susanna Nicchiarelli, “Viva la libertà” e “La sedia della felicità” di Roberto Andò, “La Trattativa” di Sabina Guzzanti; protagonista con Christian De Sica di “Fraulein”, opera prima di Caterina Carone e di “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini, recita in “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani, “Genitori quasi perfetti” di Laura Chiossone e “Effetto domino” di Alessandro Rossetto, “Odio l’estate” (che le vale una nomination ai Nastri d’Argento) e “Il grande giorno” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo, e ancora “In vacanza su Marte” di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi, e con Milena Vukotic.

Nel ruolo della psicoterapeuta, Lucia Mascino, nel corso delle sedute prende coscienza della complessità della questione che riguarda strettamente la sua paziente ma anche la realtà circostante: le indicazioni fornite dalle icone dello showbiz e della moda e i messaggi subliminali inseriti nelle réclames, incidono fortemente sulla psiche e indirizzano verso modelli estetici e comportamentali che fanno del sex appeal un’arma vincente ma anche un fattore imprescindibile nell’affermazione professionale e sociale. Nella civiltà dell’immagine agli inizi del terzo millennio, nonostante secoli di battaglie per l’emancipazione femminile, si scopre che: «Il seno di una donna non è soltanto suo. Si può pensare che lo sia, in definitiva è parte del suo corpo. È, però, anche di pubblica proprietà. Ed è una cosa che impari presto». Un’affermazione sconcertante, ma anche disarmante nella sua crudezza e sincerità. Nel curare le ferite e i graffi sull’anima, nel rimettere insieme i pezzi di vite devastate e infrante, Tessa si ritrova a fare i conti con la mercificazione del corpo, specialmente femminile, così che le donne vengono ridotte a mero oggetto nell’immaginario maschile, ma l’eros resta pur sempre una forza primordiale e ineludibile. «Molte di queste cose, questi impulsi, sono cose salutari, ma vengono semplicemente distorte» – prova a spiegare la psicoterapeuta – . «O forse è il mondo che viene distorto, ma vedi, il mio lavoro è far sì che le persone si adattino al mondo, distorto o meno, in modo che si sentano felici. O non tristi. O… funzionanti».

“Il Sen(n)o” – con un doppio titolo che include l’oggetto del contendere, ovvero il seno delle donne e la saggezza necessaria per orientarsi nel flusso di informazioni contraddittorie e comprendere quel che è giusto o sbagliato, e rimanda al gioco di parole tra “Breasts” (“seni”) e “Beasts” (“bestie”) dell’originale inglese “B*easts” – propone in una forma inedita e singolarmente concreta, attraverso una storia inventata ispirata però a fatti di cronaca e stilemi della moda, il dilemma tra etica e estetica. Una pièce provocatoria, perfino urticante, ma stimolante e di scottante attualità.

