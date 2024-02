Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione: domani, domenica 25 febbraio

Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione: domani, domenica 25 febbraio, Stagione di teatro dedicata ai ragazzi, XXVII edizione

21 gennaio – 19 marzo

Teatro Comunale Si ‘e Boi – Selargius

CAPITANI CORAGGIOSI, avanti tutta! Domani, domenica 25 febbraio, si rinnova al Teatro Si ‘e Boi di Selargius l’appuntamento con la stagione del Cada Die Teatro dedicata ai ragazzi. Sarà Giochi di Parole, a cura dei Cemea, ad “aprire le danze” alle 16: parole ritagliate, da comporre, da appiccicare, da ricercare, da scegliere, da raccontare, per sperimentare giochi linguistici e giochi narrativi tradizionali e moderni. E ci saranno anche le Danze Rom, laboratorio condotto da Izeta Sulejmanovic e Mauro Mou, dove i bambini e le bambine potranno scoprire antiche danze attraverso la musica, i passi, i ritmi della cultura del popolo rom. Non potrà mancare il divertimento di bambine e bambini sulle bici a spinta con Giochiamo con trasporto, sotto la guida degli Amici della Bicicletta.

Alle 17.30, dopo il consueto momento della merenda, tutti in teatro per GIOVANNIN SENZA PAROLE, del Teatro Crest di Taranto, drammaturgia di Catia Caramia, regia e scene di Andrea Bettaglio, con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi (musiche: Nicolò Toschi; costumi: Maria Martinese; disegno luci: Michelangelo Campanale; disegno del suono: Roberto Cupertino; aiuto regia: Catia Caramia; tecnico luci: Vito Marra).

Esiste un paese dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Giunge un grande giorno, il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto è in agguato anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane, che le regole non le sa. Un apologo buffo in cui si affronta il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà l’intero paese.

Il lavoro d’attore si mescola a quello sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza lo spettacolo.

Giovannin senza parole verrà proposto anche lunedì 26, alle 10, in una matinée per le scuole.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

Info e prenotazioni

Teatro Si ‘e Boi – piazza Si ‘e Boi (ingresso Via Veneto) – Selargius

328 2553721 / 070 5688072 – [email protected]

La biglietteria apre la domenica alle 15.30. Prenotazione consigliata

Biglietti

Ingresso: 8 euro (6 euro residenti)

Ogni settimana viene offerto un biglietto sospeso

www.cadadieteatro.com