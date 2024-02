Bonelli a Sassari chiude la campagna elettorale di Europa verde. Domani incontro pubblico e mercoledì passeggiata nel Centro storico. Il tour prosegue a Nuoro e Oristano.

In vista del rush finale di campagna elettorale il leader nazionale di Europa verde Angelo Bonelli farà un tour nell’Isola per incontrare cittadini e cittadine, accompagnato dai candidati per il rinnovo del Consiglio regionale.

DOMANI

Martedì 20 febbraio Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce di Europa Verde, arriva a Sassari per la chiusura della campagna elettorale. Il leader nazionale del partito ambientalista incontra elettrici ed elettori alle 18.30 nella sala ‘Piazza Italia‘ dell’hotel il Vialetto, all’incontro pubblico interverrà inoltre l’on. Antonio Piu, consigliere regionale uscente e candidato per il rinnovo del Consiglio regionale con gli altri candidati del collegio.

MERCOLEDÌ

L’agenda sassarese di Bonelli prosegue il giorno seguente, mercoledì 21 febbraio, alle ore 9 nel centro storico di Sassari dove, accompagnato da Piu incontrerà i rappresentanti del Comitato centro storico e farà una passeggiata tra i vicoli e le piazze della città vecchia per conoscere da vicino le problematiche di quell’area di città.

Alle 11.30 Bonelli sarà a Nuoro all’Ex-Me per la presentazione della Lista Alleanza Verdi Sinistra.

Nel pomeriggio chiude il tour nell’Isola a Oristano alle 18 al Teatro San Martino con un Incontro con cittadini e cittadine del collegio di Oristano per discutere dei principali punti programmatici di Europa Verde nell’ambito della lista Alleanza Verdi-Sinistra in vista del voto di domenica 25 febbraio.