Bangladesh, incendio in un palazzo di sette piani a Dacca: almeno 44 morti

Sono almeno 44 persone le persone rimaste uccise in un incendio a Dacca in Bangladesh. Decine i feriti. Il rogo è scoppiato al Green Cozy Cottage, edificio di sette piani, che ospita numerosi ristoranti e negozi di abbigliamento, sulla centrale Bailey Road. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi, per lo più ospiti del ristorante, dopo aver impiegato più di tre ore per domare l'incendio, hanno detto i soccorritori che hanno salvato 75 persone dall'interno dell'edificio. Ma il bilancio rischia di aggravarsi. Tra i feriti sarebbero, infatti, ventidue quelli in condizioni critiche. Ancora ignote le cause dell'incendio: secondo le prime indagini una stufa a gas in uno dei ristoranti al piano terra potrebbe aver provocato la fiammata che ha portato alla propagazione dell'incendio. Secondo un testimone alcune persone si sarebbero lanciate dal secondo piano. Quello odierno è solo l'ultimo incidente in una serie di gravi incendi in edifici a più piani: questo tipo di tragedie sono frequenti in Bangladesh a causa delle carenze nel rispetto e nel controllo delle norme di sicurezza antincendio. A luglio 2021 l'incendio che devasto' una fabbrica di lavorazione di prodotti alimentari vicino alla capitale fece almeno 52 vittime, fra cui molti lavoratori intrappolati in stanze chiuse a chiave, mentre a febbraio 2019 furono più di 70 le vittime di un incendio scoppiato in una zona residenziale densamente popolata nella parte vecchia di Dacca.