Alberto Corradi candidato consigliere regionale

«Ho deciso di mettermi in gioco. Ci metto la mia faccia anche per tutticoloro che ancora vivono la disabilità con fatica, perché ancora leIstituzioni non aiutano completamente a ottenere l’integrazione di cuitanto si parla. Per chi non ha possibilità economiche, purtroppo lebarriere sono ancora troppe. Con la mia candidatura vorrei anche darevoce a chi voce non ha».

Così, Alberto Corradi spiega la sua decisione

di candidarsi alle Elezioni Regionali nelle fila di Sardegna al Centro

2020 per la Circoscrizione di Sassari. Corradi, nato a Genova, ma

sassarese da sempre, si è fatto conoscere e prosegue la sua vita tra il

commercio (alterna la sua attività di ottico a quella di esperto nel

campo dell’intrattenimento), l’impegno sociale (è presidente dell’Asdc

Sardinia Open e del Comitato Tennis in carrozzina per la Federazione

Italiana Tennis Padel) e lo sport (tennista paralimpico, ha

rappresentato l’Italia alle Paralimpiadi di Rio 2016).

«Voglio portare sui banchi del Consiglio regionale a Cagliari i

cittadini, perchè sono loro i reali protagonisti e conoscitori dei

problemi quotidiani. Questi devono arrivare sul tavolo della Regione

Sardegna», prosegue Corradi, «E si può fare questo solo portando la

voce dei cittadini e i problemi che si vivono nel nostro territorio

senza mediazioni, senza politichese. Io mi voglio considerare un

megafono degli elettori, un cittadino come gli altri, che va a Cagliari

per battere i pugni sul tavolo di chi decide, per far si che il nostro

territorio possa migliorare».

«Quello che desideriamo per la Sardegna è spiegato bene nel Programma

politico del Grande Centro che stiamo cercando di far conoscere a più

persone possibili. Con il nostro programma desideriamo ridisegnare la

Sardegna garantendo il più ampio coinvolgimento di tutti i settori

della società sarda ed esaltando il protagonismo dei territori e delle

comunità locali», spiega il candidato consigliere.

«Ho deciso di smettere di lamentarmi seduto davanti alla tv, o al

mattino presto con un quotidiano tra le mani e leggendo le notizie

online. Ho deciso di metterci la faccia, per me, la mia famiglia, i miei

amici, le associazioni che si occupano di sociale e di sport per tutti,

che mi stanno a cuore, per chi crede ancora a una Sardegna migliore –

insiste Alberto – E lo faccio da una prospettiva diversa, quella di un

uomo fortunato, che ama la sua vita vivendola sulla sua carrozzina.

Conoscendo i problemi di chi ha bisogno che le cose funzionino, per

essere veramente integrato nella vita di tutti i giorni. Perchè le

barriere architettoniche sono dure da superare, ma le barriere mentali,

senza aiuto, sono limiti invalicabili. Io, voglio essere la voce anche

di chi, a Cagliari, troppo spesso non ha voce in capitolo».