Al Teatro Verdi di Sassari la stand up comedy di Eleazaro Rossi

Le Ragazze Terribili e Shining Production

presentano

ELEAZARO in “Grande figlio di p*****a”

Teatro Verdi – Sassari

18 ottobre 2024 (ore 21)

Ritorna in Sardegna la stand up comedy di Eleazaro Rossi: il prossimo 18 ottobre 2024 (ore 21) Eleazaro farà tappa al Teatro Verdi per una imperdibile tappa del suo ultimo spettacolo “Grande figlio di p*****a”.

L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production. Biglietti in vendita dalle ore 11 di mercoledì 6 marzo, sul circuito TicketOne e nella sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144.

Costo ingresso: biglietti poltronissima 37,00 euro, poltrona 35,00 euro, palchi 29,00 euro, galleria 25,00 euro. Infoline 079/278275

Grande figlio di p*****a è il terzo spettacolo di Eleazaro, un trattato di umanità e umorismo che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò.

Spettacolo in costume – l’artista è travestito da se stesso – e completamente privo di fumi e raggi laser, fatta eccezione per quelli procurati all’interno degli spettatori tramite il soffocamento indotto dall’atarassia.

Bio

Eleazaro, all’anagrafe Eleazaro Rossi, sale per la prima volta su un palco di stand-up comedy ad aprile 2018 e ad inizio 2019 viene selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma Stand Up Comedy.

A ottobre 2019 prende parte alla trasmissione televisiva “Battute?” in onda su Raidue.

Nel 2020 viene nuovamente selezionato per il cast della settima stagione di Stand Up Comedy in onda su Sky.

Nel 2022 inizia la collaborazione con Mediaset, entrando nel cast de Le Iene.

Sempre nel 2022 è vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi per la categoria Stand Up Comedy.

Il suo ultimo spettacolo, L’ora di religione, è stato messo in scena in 60 città con una presenza di circa 30.000 spettatori.Nella primavera del 2024 debutterà con il nuovo spettacolo “Grande figlio di p*****a” con un tour di più di 40 date, da Trento a Palermo.