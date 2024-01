Un presidio nella Giornata della Memoria per tutte le vittime della

crudeltà umana

Un presidio nella Giornata della Memoria per tutte le vittime della

crudeltà umana, L’olocausto non è mai finito: è la protesta degli animalisti che hanno

organizzato un presidio davanti agli stabulari di Parma nel Giorno della

Memoria.

“Meditate che questo è stato”, scriveva Levi, in un testo che suona

come un ammonimento. Sono passati tanti anni, e altrettanti giorni della

memoria, ma poco e nulla sembra essere cambiato.

Gli attivisti dell’associazione Meta Parma lanciano un appello alla

riflessione e al cambiamento:”L’olocausto non è mai finito, e oggi più

che mai è fondamentale capirlo tutti. Non è forse un olocausto la

guerra? Non è forse come un olocausto il mattatoio? La vita è sacra ma

la mattanza di esseri umani e di animali sta continuando. Siamo tutti

figli dello stesso cielo, senza differenza di razza, specie o religione.

Gli umani e gli animali non si toccano, questo è il punto fondamentale

che tutti dobbiamo capire per cambiare davvero le cose. Non c’è più

tempo per meditare, non c’è più tempo per temporeggiare, ognuno di noi

ha il dovere di fare qualcosa adesso e subito. Ognuno di noi può essere

il cambiamento, e tutti insieme uniti possiamo rendere il mondo un posto

migliore, senza guerre, senza mattatoi, senza violenza. Non è utopia,

dipende da ognuno di noi! Quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei,

gli umani lo stanno facendo agli animali e agli altri esseri umani.

E tutto questo per la folle idea che ci siano vite che contino meno di

altre, o che siano più importante di altre. Non esistono vite più o

meno importanti di altre, esistono soltanto vite, esseri senzienti,

individui, ognuno con la medesima importanza. La vita è sacra: animali

liberi e uomini liberi!”

Nel giorno della memoria gli attivisti di Meta Parma hanno organizzato

un presidio davanti agli stabulari dell’Università di Parma, dove

continuano gli esperimenti sui macachi e su altri animali.

“Alan e Larry, i macachi di Parma, sono un simbolo. Abbiamo organizzato

questo presidio in memoria di tutti gli animali e di tutti gli esseri

umani vittime della crudeltà umana. La nostra speranza è in tutte le

persone di buon cuore, noi crediamo davvero nel cambiamento e siamo

convinti che arriverà, speriamo arrivi il più presto possibile.”

Associazione Meta Parma