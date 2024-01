Tim, Mef presenta offerta acquisto 100% Sparkle

(Adnkronos) – Il Mef ha presentato a Tim in data odierna e nei tempi previsti l’offerta per l’acquisto del 100% di Sparkle. Lo comunica il Mef. Tim da parte sua ha comunicato in una nota "di aver ricevuto in data odierna dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) un’offerta per l’acquisto di Sparkle. Nella stessa, si fa riferimento altresì all’eventualità di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nel caso Tim mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico. L’offerta avrà efficacia per 15 giorni e verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione di Tim programmato per il prossimo 7 febbraio". — [email protected] (Web Info)