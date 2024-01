Tazenda: il 9 gennaio a “Gli occhi del musicista”, il gruppo ripercorre un brano cardine della loro carriera

Tazenda: il 9 gennaio a “Gli occhi del musicista”, il gruppo ripercorre un brano cardine della loro carriera

I Tazenda saranno ospiti della puntata del 9 gennaio de “Gli occhi delmusicista”, il programma di Enrico Ruggeri in onda in seconda serata diRai1 che sta ripercorrendo la storia artistica di alcuni grandissimiprotagonisti che hanno fatto la storia della musica italiana e che il 9gennaio, appunto, proporrà al pubblico italiano la storia e la figuradi Pierangelo Bertoli. Con Bertoli, non a caso, i Tazenda hannocondiviso il palco di Sanremo nel 1991 quando presentarono l’ormaiiconica Spunta la luna dal Monte, versione in italiano della loro“Disamparados”, che li lanciò al grande pubblico. Brano che, nella suaversione tutta in sardo, gli aggiudicò quell’anno il Premio Tencoper la Migliore Canzone in dialetto.

Ebbene, Enrico Ruggeri ha voluto

proporre e interpretare in prima persona e in chiusura puntata proprio

Spunta la luna dal Monte affiancato dai Tazenda con i quali ha così

ricordato un momento importantissimo per la canzone d’autore italiana

che allora scopriva le suggestioni della lingua sarda e la potenza

dell’etno-pop rock. “Ha per noi un grande significato aprire

l’anno ricordando Spunta la luna dal Monte: il 2024 sarà infatti

dedicato a ricordare con un tour Murales, l’album che ospita appunto

questo pezzo e che ha rappresentato il nostro proclama artistico e

musicale.” Murales fu un grande successo, ha venduto più di 200.000

copie. Con alcune canzoni come Mamoiada, Nanneddu meu (tratta dalla

poesia A Nanni Sulis di Peppino Mereu) e la stessa Disamparados,

vincono l’edizione del Cantagiro aggiudicandosi anche il disco d’oro.

“E’ tornato il momento dei murales, di luoghi fisici e dell’anima

in cui la gente, come è stato ad Orgosolo e come più di recente per la

street art, possa dire la sua: la musica può essere un grande

amplificatore di queste voci troppo spesso inespresse”.