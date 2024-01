Oggi a Cagliari, presso il Comitato Elettorale per Alessandra Todde Presidente, si è tenuta la conferenza stampa della candidata Presidente con Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale

Nella conferenza Stampa sono stati presentati i 12 punti programmatici condivisi con la candidata Presidente www.partito.gay/sardegna-2024)

Sardegna: Todde si a proposte di partito gay lgbt+, come referendum matrimonio lgbt+ e multa di 500 € per omofobi

Dichiarazione Alessandra Todde: “Sono lieta di avere un appoggio pieno di Partito Gay LGBT+ con il quale c’è un percorso programmatico da tempo oltre a sostenere i loro punti programmatici che porteranno la Regione Sardegna ad essere capofila per il Referendum sul matrimonio Egualitario ed alla lotta contro la discriminazione verso le persone LGBT+. Perché le differenze devono essere un motivo di ricchezza e non di discriminazione”

Dichiarazioni

Fabrizio Marrazzo, Portavoce Nazionale del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale:

“Siamo orgogliosi di annunciare il nostro sostegno alla candidata presidente Alessandra Todde nelle elezioni regionali in Sardegna. Questo rappresenta un momento storico per il nostro partito, segnando per la prima volta la presenza del nostro logo in una competizione elettorale sull’isola. Il nostro impegno è volto a promuovere i diritti della comunità LGBT+ e a sostenere politiche inclusive che rispecchino i nostri valori di solidarietà, ambientalismo e liberalismo. Con un forte 3.6% alle ultime amministrative, siamo fiduciosi di poter fare la differenza in questa campagna elettorale. Tra i 12 punti del nostro programma voglio evidenziarne 2, il primo riguarda il Referendum sul Matrimonio Egualitario, che grazie al sostegno Regione Sardegna, come capofila delle Regioni progressiste, potremo votare il referendum in Italia per estendere il matrimonio alle persone LGBT+, come oltre il 65% degli italiani vuole (dati Censis 2023). Altro punto è la multa di 500 euro per chi discrimina le persone LGBT+, che consentirà di prevenire l’omobitransfobia.

Queste iniziative riflettono il nostro costante impegno verso una società più equa e inclusiva, in linea con i nostri principi di solidarietà, ambientalismo e liberalismo.”

Manuel Pirino, Referente Sardegna del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale:

“In questa campagna elettorale, ci impegniamo a sostenere con lealtà la candidata presidente Alessandra Todde, portando avanti le nostre proposte innovative per la Sardegna. Tra queste, spiccano il progetto di facilitare il rientro degli emigrati LGBT+ in Sardegna per stimolare lo sviluppo socio-economico e culturale dell’isola , e l’idea di creare una destinazione turistica LGBT+ simile a Maspalomas nelle Canarie. Questi progetti rappresentano non solo un potenziale economico, ma anche un passo avanti nella costruzione di una società più inclusiva e accogliente in Sardegna.”

Ettore Licheri senatore Movimento 5 Stelle:

“Siamo orgogliosi di questa scelta ed il pieno sostegno per i diritti LGBT+ partendo dalla educazione alla affettività nelle scuole ad azioni concrete come previsto dal programma”