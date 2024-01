Nuoro, 24 gennaio 2024 – Archiviato con successo l’appuntamento di Oristano, il primo dei quattro promossi da Confagricoltura in Sardegna in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio, fervono i preparativi per l’incontro in programma venerdì 26 febbraio a Nuoro, alle 10;30 nella sala conferenze Mannironi della Camera di commercio. A illustrare le proposte agricole, ai candidati locali per il rinnovo del Consiglio regionale, saranno il presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Michele Ena, e il direttore regionale, Giambattista Monne.

L’iniziativa è aperta ad agricoltori e mondo della politica, amministratori locali, liberi professionisti e portatori di interesse che operano con il mondo delle campagne. Una parte importante dei lavori sarà dedicata agli interventi e alle proposte che giungeranno dal pubblico.

Regionali 2024: il 26 gennaio a Nuoro la seconda delle quattro tappe promosse da Confagricoltura per illustrare alla politica le sue proposte in campo agricolo

Il terzo appuntamento, sempre con la stessa formula organizzativa, si terrà lunedì 29 gennaio, alle 10;30, nell’aula magna del Dipartimento di Agraria di Sassari, con gli interventi del presidente di Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio, Stefano Taras, e del direttore Giannetto Arru Bartoli. Ultima tappa del tour è in agenda invece il prossimo 5 febbraio a Cagliari, alle 10;30 al Caesar’s Hotel, dove saranno chiamati a partecipare e a rispondere ad alcune domande i candidati alla presidenza della Regione Sardegna. L’incontro si terrà alla presenza del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e grazie agli interventi del presidente e del direttore regionale, Paolo Mele e Giambattista Monne. Modererà la mattinata la giornalista Leyla Manunza.

