Premiere “Il cielo in una stanza” di Magenta#9 su SkyTG24

“IL CIELO IN UNA STANZA” è il terzo singolo dei MAGENTA#9 tratto dall’album di debutto della band “Ceffi della Bolognina” (Bolognina Dischi).

Da Mercoledì 10 Gennaio 2024 sarà in premiere su SKYTG24 “Il cielo in una stanza”, la cover del mitico Gino Paoli, il terzo singolo estratto dall’album di debutto della band bolognese Magenta#9.

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali da qualche mese, dopo aver collezionato parecchie migliaia di streams e download, esce ora anche il divertente video realizzato con il sostegno di R.A.S.I. (Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione).

Il sogno dei Ceffi è sempre stato quello di incontrare Gino Paoli “il Diavolo del Rock” vero punto di riferimento per la band, per un’audizione privata! Stavolta finalmente è successo, avrete il coraggio di vedere come è andata a finire?

Per approfondire l’incontro leggi qui sotto lo scoop giornalistico de “il Resto del Carlino”:

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/i-ceffi-della-bolognina-invitati-da-gino-paoli-1.8264774

Il video

Il video è stato realizzato presso gli studi di Combo Coop a San Lazzaro di Savena (BO) lo scorso Settembre prima della partecipazione come ospiti a Sanremo Rock dopo la vittoria nel 2020 al teatro Ariston con il loro singolo d’esordio “Non si può”.

Sul sito della band trovate già disponibile anche la stampa della cover su vinile azzurro 7” in edizione limitata che contiene sul lato B il singolo “La doccia” (con copertina speciale realizzata da Umberto Stagni, Pastavolante).

(P) (C) “Il cielo in una stanza” (Gino Paoli, Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.).

i Magenta#9 sono:

Alessio “AMOS” Amorati (voce);

Amedeo Mongiorgi (chitarra e seconda voce);

Raffaele “RAFFA” Marchesini (batteria);

Michele Cavalca (basso);

Fausto De Bellis (chitarra solista).

Brano prodotto ed arrangiato da Marco Barusso e Magenta#9;

Registrato e mixato presso Fonoprint e BRX Studio;

Masterizzato da Marco D’Agostino – 96khz.it Mastering Studio

Batteria: Tommy Ruggero

Regia: Miguel E. Gatti

Fotografia: Renato Lopez

Riprese: Leonardo Barbieri

Scenografia: Josè Lopez

Montaggio: Leonardo Barbieri

Trucco: Maria Vittoria Bosi

Assistente Camera: Nicolò Donati

Runner: Eleonora Barbieri

Costruttore: Danilo Gonzalez

Attrezzista: Josè Lopez

Foto di scena: Julius Caesar de Dominici

Foto backstage: Nino Saetti

Cravatte: Federico De Bellis

Poltrona Maltrattata: Max Barba

Comparse: Mantis Le Sin, Guido Mongiorgi.