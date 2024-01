Nuoro, in arrivo i reagenti mancanti al San Francesco

Laboratorio analisi. I reagenti mancanti in arrivo entro giovedì

NUORO, 22 GENNAIO 2023 – A causa del ritardo, da parte della ditta fornitrice, nella consegna di alcuni reagenti del Laboratorio analisi dell’Ospedale San Francesco, si sono create diverse polemiche per lo slittamento di diversi esami. L’ASL n. 3 di Nuoro comunica che la situazione sarà definitivamente risolta entro giovedì.

Questo il commento del Direttore Generale dell’ASL n. 3, Paolo Cannas: «Premesso che sono state sempre garantite tutte le emergenze/urgenze, nonché l’attività routinaria per utenti e reparti ospedalieri e che non è stato possibile garantire un 5 per cento di esami, comunichiamo che ci stiamo avviando alla risoluzione del problema. Infatti la ditta Siemens si è impegnata a consegnare i reagenti mancanti entro giovedì mattina, assicurando il massimo sforzo affinché la situazione sia definitivamente superata anche per il futuro».