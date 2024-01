Monastir – Si rinnovano i riti per San Sebastiano. Sabato il grande falò

MONASTIR – Un grande falò illuminerà la notte di Monastir. L’evento è in programma sabato – a partire dalle 18.40 – nel colle di San Sebastiano, davanti alla chiesetta che porta il nome del martire su uno dei promontori che dominano il centro del paese. Sacro e profano si fondono in una simbiosi davvero magica, in occasione della festa dedicata a San Sebastiano. La macchina organizzativa – messa in moto dall’associazione in onore del Santo, in collaborazione della pro loco – è partita già dagli scorsi giorni con la processione del simulacro verso la chiesetta alla periferia del paese. Il programma prevede, sempre nella giornata clou di sabato, a partire dalle 7.30 il raduno dei volontari per la preparazione della catasta di legna per l’accensione del grande fuoco. Alle 17.20 la messa solenne – presieduta da don Bruno Ibba – poi la benedizione del falò. Si proseguirà con uno spettacolo di fuochi artificiali e la riproposizione del torneo “Sa Murra”. Nel corso della serata è prevista anche lo show musicale della cantante Marta con una degustazione. Domenica alle 8.30 la conclusione dei festeggiamenti, con la messa nella struttura religiosa e la processione che si snoderà nelle vie principali del centro storico, con il ritorno del simulacro nella parrocchia di San Pietro.Luciano Pirroni