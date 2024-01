MEDCOM 2024: il professor Francesco Pira nominato Country Coordinator per l’Italia

L’evento avrà luogo il 9 e il 10 maggio a Colombo, nello Sri Lanka. Il docente sarà referente per il Bel Paese e parteciperà come relatore ai lavori

, professore associato di sociologia all’Università di Messina e direttore del master in “Esperto della Comunicazione Digitale della pubblica amministrazione e dell’impresa”, ricoprirà il ruolo di Country Coordinator per l’Italia in occasione della conferenza internazionale, in programma a Colombo (Sri Lanka) dal 9 al 10 maggio 2024 (prevista partecipazione sia in presenza che da remoto).

Giunta alla sua IX edizione, MEDCOM riunirà professori, ricercatori, accademici, studiosi e professionisti dei media di tutto il mondo: al centro dell’attenzione il ruolo dei media e della comunicazione di massa nel plasmare il futuro della nostra società.

Il tema dell’edizione 2024 è Reshaping and Challenging the Neoliberal Model: Evolving Practices in Crisis, Conflict, and Creative Communication (“Rimodellare e sfidare il modello neoliberale: pratiche in evoluzione nella comunicazione di crisi, di conflitto e creativa”).

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui