Regionali 2024: Forza Del Popolo corre in Sardegna, Maria Rosaria Randaccio candidata alla presidenza

Forza del Popolo scende in campo per le regionali del prossimo febbraio e presenta il suo candidato alla presidenza della Regione autonoma Sardegna: è Maria Rosaria Randaccio, leader del Movimento sardo per la zona franca.

La conferenza stampa di presentazione sarà venerdì 5 gennaio alle ore 11.00 presso lo Spazio Zona Franca Randaccio, in via Adige n. 11 a Cagliari. Alla conferenza sarà presente anche il segretario politico di Forza del Popolo, l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che con la candidata Randaccio girerà tutta la Sardegna in tre giorni con eventi a Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro per la raccolta delle firme.

Randaccio, laureata in giurisprudenza, è stata dirigente del ministero delle Finanze, prima come Intendente di Finanza e poi come Direttore della Commissione tributaria di Cagliari e Direttore dell’Ufficio massimario della Commissione tributaria regionale della Sardegna. Infine è stata Responsabile del controllo di primo livello sulla corretta gestione dei fondi comunitari presso l’Assessorato regionale al Turismo.

«Sono lieta di essere espressione di un partito politico nazionale che si fonda sul principio dell’autonomia territoriale», ha commentato la candidata. «Forza del Popolo è da tempi non sospetti l’unico partito nazionale che riconosce e si batte per la piena attuazione dell’autonomia regionale sarda e per l’applicazione completa del regime della zona franca». E ha concluso: «La Sardegna è Regione autonoma dello Stato italiano e gode di previsioni normative di vantaggio per recuperare il gap con altre regioni italiane in omaggio al principio solidaristico della Costituzione italiana».

Lillo Massimiliano Musso ha espresso compiacimento per la scelta della candidata, definita dallo stesso «di profilo eccellentissimo».

Nel frattempo, Forza del Popolo ha avviato la raccolta delle firme necessarie per presentare le liste nelle otto circoscrizioni elettorali sarde.

Cagliari, 3 gennaio 2024