Marzia Cilloccu candidata alle elezioni regionali 2024, Capogruppo a Cagliari del movimento civico “Orizzonte Comune”

Marzia Cilloccu è candidata nella lista di “Orizzonte Comune”, capogruppo del movimento civico a Cagliari. La candidatura a supporto di Alessandra Todde alle elezioni regionali 2024 dunque per mettere a disposizione, con un gruppo civico regionale come Orizzonte Comune fatto di persone impegnate nelle amministrazioni comunali, idee, passioni e competenze. “Ci siamo e ci aspettiamo di poter contribuire a un programma per lo sviluppo di una nuova Sardegna. Mettiamo in campo il nostro entusiasmo, la nostra serietà e determinazione insieme alle relazioni e alle competenze maturate in questi anni, per dare ascolto e risposte urgenti prima di tutto alle persone in situazioni di disagio sociale ed economico, alla prevenzione contro la violenza sulle donne, alle problematiche delle imprese, dei territori, delle aree interne e costiere con emergenze come il dimensionamento scolastico, lo spopolamento delle zone interne, la sanità al tracollo, la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, dei collegamenti interni, ancora disastrosi, di quelli aerei e marittimi cari e insufficienti, con la legge urbanistica ancora al palo, la cabina di regia per lo sviluppo del turismo regionale mai attivata, la legge sul commercio sempre ferma al 2006, quella sull’istruzione al 2009, e per dire basta a scelte personalistiche di azioni e incarichi”, spiega Marzia Cilloccu, Consigliera comunale a Cagliari e Capogruppo nel capoluogo sardo per il movimento civico “Orizzonte Comune”.

Dopo l’esperienza maturata in Giunta come Assessora alle attività produttive, turismo e politiche per le pari opportunità e aver sfiorato l’elezione alle regionali del 2019 grazie a una valanga di consensi che però la fecero risultare la prima fra i consiglieri non eletti, Marza Cilloccu ha poi avuto la grande soddisfazione di riuscire a portare avanti con entusiasmo un gruppo civico con un valido progetto per le elezioni comunali del 2019 che, nonostante in minoranza, ha consentito con la sua elezione di rappresentare i cittadini e le cittadine cagliaritane fra i banchi del Consiglio Comunale, come componente delle commissioni consiliari attività produttive, turismo e mercati, cultura e spettacolo, verde pubblico, politiche per le pari opportunità ma anche referente per altre tematiche portate avanti in altre commissioni come capogruppo.