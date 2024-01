Lecce – Gendrey illude i salentini, poi il pareggio di Oristanio. Punto d’oro per il Cagliari

LECCE – Il Cagliari strappa un pareggio pesante dallo stadio di Via del Mare. Un risultato giusto, che vede i salentini in vantaggio con Gendrey e i rossoblù che riacciuffano i padroni di casa con Oristanio. Un match che consente alla squadra di Ranieri di distanziare il Verona, sconfitto a Milano contro l’Inter. Il mister capitolino si presenta con il 4 – 3 – 1 – 2: Scuffet tra i pali, Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello sulla linea difensiva, a centrocampo Nandez, Prati e Makoumbou, Viola dietro Oristanio e Petagna. Nel Lecce grande attenzione su Ramadani e Strefezza. Nella prima frazione sono gli isolani a partire meglio, con Dossena che al 5’ sfiora il palo. Al 15’ brivido per Scuffet, con Oudin che colpisce il palo esterno. È il preludio al gol: al 31’ su corner di Oudin, Gendrey svetta con il colpo di testa vincente. Passano pochi minuti, con Kristovic che spedisce sul fondo la palla del possibile raddoppio. Nella ripresa si attende la reazione del Cagliari. E i sardi si buttano in avanti alla ricerca del pareggio. Un gol che arriva al 68’ con Oristanio che infila Falcone su punizione di Viola. I rossoblù potrebbero raddoppiare con Prati, ma la sua conclusione viene disinnescata dall’estremo giallorosso. È l’ultima occasione di una partita che finisce con un pari utilissimo in proiezione salvezza. Per Claudio Ranieri: “Si tratta di risultato che ci dà risposte positive. Abbiamo sofferto ma nel secondo tempo abbiamo fatto una gran bella partita, i ragazzi si sono impegnati tanto, sono contento. Abbiamo cominciato bene e poi abbiamo sofferto su palle inattive e ripartenze. Volevamo fortemente il pareggio e all’ultimo siamo riusciti a portarlo a casa. Petagna ha fatto un ottimo lavoro contro due grossi difensori, sono stati duelli epici, ogni palla era uno scontro fra colossi. Si è sempre messo a disposizione della squadra, i compagni gli sono andati vicino per il tiro in porta. Falcone ha fatto una grande parata sul tiro di Prati. Lotteremo fino alla fine, ci sarà da combattere fino all’ultimo minuto e abbiamo il dovere di provarci per questi tifosi, che ci mostrano sempre il loro sostegno e anche oggi ci hanno seguito”.Luciano Pirroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (34′ s.t. Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (40′ s.t. Dorgu), Krstovic (34′ s.t. Piccoli), Strefezza (25′ s.t. Almqvist). All. Roberto D’Aversa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou (44′ s.t. Deiola); Viola; Oristanio (41′ s.t. Di Pardo), Petagna. All. Claudio Ranieri

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 31′ p.t. Gendrey, 23′ s.t. Oristanio