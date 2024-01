Lavoro, attivato ‘Fondo Innova’ Cisal-Anpit per formazione professionale

Il ministero del Lavoro ha attivato il ‘Fondo Innova’, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi Imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché per la formazione dei dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni. Costituito da Cisal e Anpit, ‘Fondo Innova’ servirà a finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le predette parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, come previsto dalla normativa vigente. L’autorizzazione ministeriale si fonda sul riconoscimento della maggiore rappresentatività di Cisal e Anpit, a seguito degli accertamenti diretti svolti dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Soddisfatto il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro il quale sottolinea come “questo nuovo strumento, frutto di una ampia e diffusa attività sindacale svolta negli ultimi anni, implementerá in modo significativo, tramite la formazione continua, i servizi offerti a lavoratori ed imprese”. Soddisfazione espressa anche dal presidente nazionale di Anpit Azienda Italia Federico Iadicicco “per questo traguardo, che attesta come Anpit sia ormai un punto di riferimento della rappresentanza datoriale e una delle associazioni più rappresentative in Italia. Il Fondo Innova sarà un ulteriore e utile strumento al servizio delle imprese, della formazione dei lavoratori”.