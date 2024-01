I migliori film e le migliori serie tv in streaming di questa settimana.

JustWatch è la più grande guida di streaming internazionale con 35 milioni di utenti in 139 paesi

Scopri dove puoi guardare legalmente film, programmi TV e sport.

La top 10 di JustWatch per la settimana

Tra i migliori film della settimana troviamo in cima alla classifica “Saltburn” della regista Premio Oscar Emerald Fennell disponibile su Prime Video, seguito da “La società della neve” disponibile invece su Netflix.

Al terzo posto nella classifica settimanale troviamo il film vincitore di due Golden Globes “Barbie” di Greta Gerwig disponibile su Infinity+.

Serie tv

Nel frattempo tra le serie tv spicca in cima alla classifica “Berlino”, disponibile su Netflix, seguita in seconda posizione da “True Detective”, disponibile su Sky e Now tv.

In terza posizione tra le serie tv della settimana troviamo invece “Reacher”, disponibile su Prime Video.

Scopri dove guardare le tue serie preferite in streaming e consulta tutte le novità disponibili sul sito:

