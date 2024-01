Italia dei Diritti denuncia strade dissestate a Bracciano, comune e Città Metropolitana intervengano



Roma 27 gennaio 2024: I consiglieri ombra del movimento italia dei Diritti colpiscono ancora. A finire sul taccuino dei cattivi questa volta sono il comune di Bracciano e la Città Metropolitana di Roma Capitale. Infatti la Responsabile per l’area del lago di Bracciano dell’IdD Ylenia Massimini, segnala una situazione di degrado riguardante due vie che si intersecano nel comune lacustre: via Garibaldi e via dei Pasqualetti. ” La situazione in cui versano queste due vie – ci dice la Massimini – non si discosta tanto da quelle gia segnalate in precedenza come via Settevene Palo ad esempio. Infatti da quanto si evince dalla documentazione fotografica entrambe le vie presentano sconnessioni dell’asfalto che creano problemi alla circolazione mettendo a rischio la stabilità delle vetture che le percorrono”. Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile per la Politica Interna del movimento, raccogliendo la segnalazione di Ylenia Massimini, interviene sull’argomento:” Le due vie che Ylenia ha prontamente segnalato per il manto stradale dissestato sono sia di competenza comunale, via Garibaldi, sia provinciale, via dei Pasqualetti ( sp4) e quindi l’intervento spetta al comune per la prima e alla Città Metropolitana di Roma Capitale per la seconda. E’ molto importante avere cura della pavimentazione stradale soprattutto nelle vie a intenso traffico e transitate anche dai bus di linea ( in via dei Pasqualetti è presente il capolinea Cotral ), le sconnessioni infatti potrebbero causare incidenti anche gravi qualora venissero coinvolti mezzi a due ruote, non solo, ma eventuali danni arrecati alle vetture dovuti a queste disconnessioni stradali, devono essere risarciti dagli enti di competenza e quindi dai cittadini attraverso i tributi. Riteniamo quindi sia necessario – conclude Spinelli – che quanto prima comune e Città Metropolitana intervengano per ripristinare la pavimentazione stradale evitando così situazioni spiacevoli che si potrebbero venire a creare”.