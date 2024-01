Il 20.01.2024 in Trenino Verde a Su Fogadoni, con il Concerto di Beppe Dettori e Raoul Moretti

Un’occasione speciale dà un motivo in più per viaggiare, comodamente in treno, da Cagliari a Mandas, come 103 anni fa fece, sui medesimi binari, il celebre scrittore inglese D.H. Lawrence. Ma oggi si va con tutto il confort dei moderni treni Stadler. L’occasione speciale è “Su Fogadoni” di San Sebastiano, con il duo Beppe Dettori & Raoul Moretti che si esibiranno all’interno dell’ottocentesco convento dei Francescani, mentre sull’adiacente piazza brucerà lo spettacolare falò di legna aromatica, organizzato dai mandaresi per rivivere l’ancestrale rito, religioso e propiziatorio. La grande festa collettiva del 20 gennaio, sarà il motivo in più per partecipare sabato prossimo alla gita in treno sino a Mandas (oramai sempre più partecipata), prolungandola sino a sera. Una divertente novità, organizzata per trascorrere il tempo libero alla scoperta del territorio, utilizzando i mezzi pubblici e visitando il paesino con i suoi musei. Si partirà in treno alle 09:29 dalla Stazione San Gottardo (Monserrato, lato SS 554). La Guida Turistica vi accoglie per valorizzare la percorrenza su questa linea ferroviaria, nata nel pieno della rivoluzione industriale e sociale di fine ottocento. “Mare e Sardegna”, il primo “libro di viaggio” con cui uno straniero raccontava dei sardi, darà spunti e aneddoti al viaggio verso Mandas. Binari che hanno visto tanti mezzi sferraglianti e sbuffanti, che ritroveremo nell’antica Stazione Ferroviaria di arrivo. Locomotive a vapore della ditta “Reggiani”, che andavano a carbone. Locomotori diesel che trainano le carrozze V2d. Poi le AdE, acronimo di Automotrice Diesel-Elettrica, che utilizzando l’accoppiata di motori diesel ed elettrici per la trazione, rappresentano delle autentiche pioniere del moderno concetto di veicolo ibrido. Si vedranno le colline inverdite, che per Lawrence sembravano l’Irlanda. Si parlerà di tecnologia, di storie di donne e uomini che permisero e permettono questi affascinanti viaggi. Dalla Stazione ferroviaria, ci si sposta nel caratteristico centro storico, sede dell’unico Ducato spagnolo in Sardegna, già sulla via che da Karalis (Cagliari) conduceva i romani a Fausania (Olbia). Si visitano i tre musei: Archeologico, Arte Sacra, Etnografico. Prima del pranzo in agriturismo, si assiste e si sperimenta, la preparazione dei tipici culurgiones. Allegro inizio della festa, tra amici vecchi e nuovi, che culminerà con l’accensione de Su Fogadoni (19:00). Dalle 17:30 si potrà assistere alla breve Processione e dalle 18:30 al Concerto. Una delle voci più significative del panorama musicale sardo, quella di Beppe Dettori, sarà accompagnato della sua chitarra acustica e dai virtuosismi dell’arpa elettrica di Raoul Moretti. Il fuoco rappresenta il sole, purificatore. La musica rappresenta l’universo, armonizzante. A Mandas si andrà avanti sino a notte fonda con “Su Fogadoni”, tra balli e convivialità. Alle 19:45 ci si sposta a piedi sino alla Stazione Ferroviaria, da dove alle 20:09 partirà l’ultimo treno Stadler del giorno. Un ritorno a casa comodo e rilassante, dopo una giornata ricchissima di curiosità e divertimento. Chi vorrà rientrare prima del Concerto e dell’accensione del Falò, potrà scegliere di prendere il treno in partenza alle 17:27 o alle 18:49.

Per informazioni e prenotazioni contattate il 3384592082 (infopoint Mandas) o scrivete a [email protected] .