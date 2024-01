Gentile (Cisal Sanità Caserta): “Esigenze disabili non hanno bandiera politica”

“Il parere del garante dei disabili della Regione Campania, a noi pervenuto sotto forma di comunicato, che interviene a nome di non ben specificate associazioni di categoria appare più come la volontà di dettare una linea politica integralmente combaciante con quella della Giunte Regionale, che l’intenzione di ricercare soluzioni o per l’appunto garantire le persone interessate dalla disabilità”. Così si è espresso il Dott. Luciano Gentile Segretario provinciale Cisal Sanità di Caserta.

“La disabilità tocca diversi soggetti: autistici, invalidi, anziani, persone affette da disturbi psichiatrici, non vedenti, non udenti… i quali hanno esigenze specifiche che non possono certo essere ricondotte a maggioranze e conteggi e che viceversa vanno accuratamente dettagliate. Non è nostro compito comprendere in che ambiti prendano forma le decisioni politiche, neanche ci riguarda, ma ci chiediamo se questo gran parlare di disabilità, anche quando non è necessario, rappresenti un modo di attrarre consensi. Sarebbe opportuno” ha continuato il sindacalista” convocare tutte le associazioni del territorio, a cominciare da quelle situate in periferia o nella provincia profonda ed ascoltare le diverse esigenze invece di rappresentarle parlando dell’assetto istituzionale del paese. Auspicherei che anche gli altri Sindacati presenti di terra di lavoro condividessero le nostre considerazioni sul Garante”.

