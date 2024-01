Frosinone – Sconfitta dolorosa per il Cagliari allo “Stirpe”. I ciociari calano i tris

FROSINONE – Arriva dopo tre risultati utili consecutivi la sconfitta per il Cagliari, che cede il passo al Frosinone. Allo “Stirpe” i ciociari calano il tris, con un 3 – 1 – vantaggio degli isolani con Sulemana, poi il ribaltone con Mazzitelli, Soulé e Kaio Jorge – che vale l’allungo dei laziali in classifica. Il trainer Ranieri schiera gli ospiti con Scuffet in porta, difesa a 3 con Zappa, Wieteska e Dossena, quintetto a centrocampo con Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou e Azzi, Viola dietro l’unica punta Petagna. Tra i canarini da tenere d’occhio Soulé e Cheddira. Dopo i primi minuti di studio è il Frosinone a rendersi pericoloso al 17’ con un tiro di Cheddira deviato in angolo da Scuffet. Al 27’ il vantaggio rossoblù con Petagna che favorisce una sponda per Sulemana, che infilza Turati. La reazione dei padroni di casa al 42’ con Cheddira che viene neutralizzato dall’uscita dell’estremo difensore sardo. Alla fine del primo tempo i laziali trovano il pari con Barrenechea, ma il Var annulla la rete per fallo su Dossena. Nella ripresa partono forte i ciociari. Al 53’ Scuffet respinge con i piedi una conclusione di Gelli. Minuto 64’: Harroui imbecca Mazzitelli solo al centro dell’area, colpo di testa che non lascia scampo al portiere cagliaritano. Alla mezz’ora il sorpasso con una magia di Soulé su una punizione dal limite. Turati si supera per due volte sui colpi di testa di Dossena e Pavoletti nei minuti finali. E i padroni di casa chiudono il match nei minuti di recupero con Zortea che serve Kaio Jorge per il tris. Negli spogliatoi Claudio Ranieri non nasconde l’amarezza: “Niente scuse. Il Frosinone ha meritato la vittoria. Peccato. È stato un tempo per uno: nel primo buttavano molto il pallone, nel secondo hanno cambiato e messo un centrocampista davanti alla nostra difesa. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma senza creare più problematiche”. Una sconfitta bruciante ma che non cambia i piani della squadra: “Non ci avrebbe montato la testa una vittoria e non ci deve buttare giù una sconfitta”. Eusebio di Francesco tira un sospiro di sollievo: “Mi fa piacere che la squadra sia tornata a vincere. Credo che siamo mancati 10 giorni, nel resto delle gare le prestazioni c’erano state. Oggi siamo stati bravi a reagire e ad essere resilienti e aspettare il momento buono”.Luciano Pirroni

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Gelli (48’ s.t. Bonifazi); Mazzitelli, Barrenechea; Soulé (36’ s.t. Ghedjemis), Brescianini, Reinier (15’ s.t. Harroui); Cheddira (15’ s.t. Kaio Jorge). All. Eusebio Di Francesco

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Wieteska (26’ s.t. Goldaniga), Dossena; Nandez, Sulemana, Prati (31’ s.t. Lapadula), Makoumbou, Azzi (1’ s.t. Augello); Viola (26’ s.t. Di Pardo); Petagna (dal 26’ s.t. Pavoletti). All. Claudio Ranieri

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Marcatori: 26’ p.t. Sulemana, 19’ s.t. Mazzitelli, 30’ s.t. Soulé, 51’ s.t. Kaio Jorge