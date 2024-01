Fleximan, la libertà di protestare ma con dati alla mano

Fleximan, Luca Valdiserri (Corriere della sera): “Se si reputa la legge sugli autovelox sbagliata, protestare è giusto ma va fatto in libertà a volto scoperto e con dati alla mano”

“La libertà non è fare tutto quello che mi pare, la libertà ha deilimiti che sono quelli della nostra società civile”. A parlare èLuca Valdiserri, giornalista del Corriere della Sera e papà diFrancesco Valdiserri, ragazzo morto per un incidente a Roma. Oggettodi insulti in questi giorni per aver preso posizione nei confronti di‘Fleximan’, il cosiddetto sterminatore”di autovelox, Valdiserri havoluto chiarire:

“È giusto protestare, ma ogni tipo di protesta è giusta nel momento

in cui la fai a volto scoperto, prendendoti le tue responsabilità.

Puoi pensare che la legge degli autovelox sia sbagliata ma dimostralo

– ha proseguito il giornalista – addirittura puoi fondare un partito a

Bologna con chi è contrario e raccogliere firme per influenzare

democraticamente la decisione del sindaco. Ma non sono convinto sia

giusto fare un referendum per qualsiasi cosa”.

Valdiserri ha poi commentato il suo caso facendo riferimento agli

attacchi subiti, in seguito alla pubblicazione del video del circuito

chiuso, dalla madre del neonato abbandonato all’ospedale di Aprilia.

“Questa povera donna che ha abbandonato il figlio in ospedale è

disperata, far vedere il video che cosa aggiunge alla notizia? Aldilà

di questo, credo sia giusto discutere, sono contento che il sindaco

Lepore si sia incontrato con il ministro Salvini per discutere di

Bologna, perché Bologna farà la sua strada facendo un esperimento.

Tra l’altro Lepore rischia, perché non è detto che venga rieletto

alle prossime elezioni”, ha ribadito Valdiserri.

E in merito all’utilizzo dei social e una possibile regolamentazione

delle news: “Non sono molto ottimista, credo che ormai siamo andati

oltre. Ho una figlia di 18 anni e proprio 3 giorni fa abbiamo portato

la sua classe al ‘Corriere Della Sera’. Alla domanda chi di voi legge

il giornale non si è alzata nemmeno una mano, nemmeno quella di mia

figlia.

Loro si informano per altre vie e, soprattutto, ritengono che

l’informazione debba essere gratuita e vanno a cercarsi siti che diano

notizie gratis. Sono stati abituati ad avere l’informazione gratuita

ed è difficile ora dire no – ha spiegato Valdisseri – un giornale

però per poter controllare bene le notizie ed essere autorevole deve

pagare gli stipendi dei suoi giornalisti. Mi auguro che si arrivi, se

non altro, a fermare le fake news più clamorose.

Tutti vogliono tutto

subito, e quindi la notizia che avrebbe necessitato del tempo per

essere controllata, oggi viene spedita immediatamente. Questo modo di

fare ha senza dubbio indebolito anche la credibilità dei giornali.

Quando esisteva solo la carta stampata, se scrivevo una stupidaggine,

quella restava solo per 24 ore sul giornale. Oggi lo cancello sul web

e ne scrivo un’altra”, ha dichiarato il giornalista del Corriere.

Infine sempre sul caso autovelox, Valdiserri ha ribadito: “Se tu dici

che la tua idea, pur non suffragata da dati, è uguale a quella del

professore X, che magari ha studiato quella cosa per 20 anni, questo

che mi preoccupa”. E in merito alle decisioni del Sindaco di Bologna,

Matteo Lepore: “È un esperimento, vediamo come andrà. In una città

austriaca dove avevano fatto la zona 30, all’inizio gran parte della

gente era contraria, due anni dopo hanno fatto il referendum ed erano

diventati favorevoli”, ha concluso Valdiserri.

