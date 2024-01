E’ online il podcast “Donne al Timone”

Donne al Timone, dalla barca a vela al podcast 6 puntate online e su Radio X da martedì 16 gennaio. Un’iniziativa dell’Asd Arcipelaghi

È online su Spotify, sul sito arcipelaghiasd.com e sulle maggiori piattaforme dedicate il nuovo podcast “Donne al Timone” in onda anche sulle frequenze di Radio X (96.8 Mhz e su radiox.it) ogni martedì a partire dal 16 gennaio, in coda a Extralive!, alle ore 9:00 e in replica alle ore 14:00. Ideato e realizzato dalla giornalista e velista Giulia Clarkson con l’Ads Arcipelaghinell’ambito dell’omonimo progetto, “Donne al Timone” racconta in sei puntate l’esperienza di empowerment, iniziata nello scorso mese di maggio e conclusa a metà novembre, di una decina di donne provenienti da contesti di fragilità e coinvolte attraverso la Fondazione Domus de Luna. Sotto la guida di Giulia Clarkson e con la psicologa a bordo, le donne hanno accettato la sfida del timone sperimentando le tecniche dell’andare per mare, l’emozione della conduzione, la condivisione delle responsabilità e della fiducia tipiche della navigazione. In un mosaico di voci, con la cura del suono e le musiche di Ylenia Lampis, il podcast registra in prima persona il racconto delle protagoniste: dalla paura della barca alla navigazione con vento forte fino alla condivisione con i figli, per un percorso in cui trovano spazio, accanto alle giornate per mare, anche numerose esperienze di vita, caratterizzate ognuna da un singolare percorso di consapevolezza e di riappropriazione del valore di sé. La testimonianza di queste donne che hanno scelto di prendere per mano, assieme a un timone, il proprio destino, e compiere scelte significative sulla rotta da seguire nella propria vita, è arricchita da intermezzi della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari Susanna Pisano che aiutano a sviscerare e affrontare i temi della parità e delle discriminazioni, indispensabili nel contrasto alla violenza di genere.

Donne al timone è un progetto sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dall’Ufficio della Consigliera di parità della Città Metropolitana, dall’Assessorato della Cultura del Comune di Cagliari e dal Rotary Club Cagliari Sud e si è svolto in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna, la Fondazione Territorio Italia e l’Associazione Generazione Mare.