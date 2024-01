Assemblea Provinciale del Partito Democratico organizzazione provinciale di Nuoro

Nuoro, 13 gennaio 2024 – I componenti della Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Nuoro, i membri della Direzione Provinciale e della Segreteria Provinciale, i segretari dei circoli del Partito Democratico facenti capo alla Federazione di Nuoro tutti gli iscritti e simpatizzanti del Parti to Democratico sono invitati a partecipare alla Assemblea Pubblica che si terrà venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 17:30 presso la nostra sede di Via Istiritta 5 a Nuoro. All’ordine del giorno la Presentazione del programma per le Elezioni per il rinnovodel Consiglio Regionale di Febbraio 2024 a cui seguirà uno spazio di confronto e dibattito.