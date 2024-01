Benvenuto piccolo Samuele, primo nato del Medio Campidano

Si chiama Samuele Schirru ed è venuto al mondo alle 09.11 di oggi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale diretto dal dottor Antonio Campiglio. Il piccolo è il primo nato del 2024 nel Medio Campidano.

La nascita di Samuele è stata motivo di grande gioia per il genitori: la mamma, Laura Murru e il papà, Matteo Schirru, entrambi di Villamar, che hanno condiviso la loro felicità con tutti gli operatori sanitari dell’Unità Operativa di Ginecologia di San Gavino.

Il piccolo, primo figlio della coppia, è nato con parto spontaneo e ha pesato 3 chili e 68 grammi. I medici e tutto il personale del reparto hanno assistito con entusiasmo e professionalità la neomamma e il nuovo nato.

L’UO di Ginecologia di San Gavino è un punto di riferimento per il territorio del Medio Campidano e non solo

Il 2023 si è chiuso con un calo delle nascite di circa l’8% in linea con la media nazionale. Si sono registrati infatti 326 parti rispetto ai 355 dello scorso anno ed ai 420 dei 2 anni precedenti. A far risaltare la qualità del Reparto parlano comunque i dati riguardanti gli indicatori di qualità dell’ Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). Nel 2022 l’Unità Operativa di Ginecologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino ha avuto la miglior percentuale tra gli ospedali sardi in fatto di tagli cesarei primari (14.8%) ed il maggior numero di parti vaginali nelle donne che avevano già subito precedentemente un taglio cesareo (17.8%).

Da sottolineare inoltre come il reparto abbia ottenuto anche per il 2023, come per gli ultimi 3 anni, il riconoscimento del Bollino Rosa da parte della Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della Donna e di genere) per i servizi offerti dal Reparto alle donne del territorio, e che è stato recentemente consegnato a Roma in questo mese di dicembre.

L’UO di Ginecologia si è distinta anche in tema di Chirurgia Ginecologica dei difetti del pavimento pelvico, campo nel quale eccelle per il ventaglio di offerte terapeutiche e diagnostiche che offre ormai da 4 anni a centinaia di pazienti che giungono anche da altre province.

ll reparto di Ginecologia da alcuni mesi è oggetto di una totale ristrutturazione edilizia. Il nuovo reparto ristrutturato sarà pronto per il mese di febbraio e garantirà una miglior accoglienza e un miglior confort alle pazienti.