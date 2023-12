Unica Radio premio internazionale “Spirito delle Radio Universitarie” 2023

La radio degli studenti universitari di Cagliari riceve per la seconda volta il riconoscimento internazionale “Spirit of College Radio”

Unica Radio tra le radio premiate a livello internazionale

Cagliari, 26 dicembre 2023 – Unica Radio, la radio degli studenti universitari di Cagliari, ha ricevuto il riconoscimento “Spirit of College Radio” da parte della College Radio Foundation, organizzazione no-profit che si occupa di promuovere la radio universitaria nel mondo.

Il riconoscimento è stato assegnato ad Unica Radio per il suo impegno nel promuovere la diversità e l’inclusione, la sua attenzione ai temi sociali e ambientali, e la sua qualità audio.

Unica Radio è nata nel 1996 da un gruppo di studenti dell’Università di Cagliari che volevano creare un mezzo di comunicazione indipendente e alternativo. La radio è cresciuta negli anni e oggi conta circa 100 volontari che lavorano per produrre contenuti audio di qualità. Unica Radio trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e offre un’ampia varietà di programmi, tra cui notizie, musica, cultura, interviste, e sport.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento”, ha dichiarato Carlo Pahler, direttore di Unica Radio. “È un riconoscimento del lavoro svolto dagli studenti universitari, che hanno dedicato tempo ed energie per creare una radio di qualità che sia un punto di riferimento per gli studenti e per la città”.

Il valore della radio universitaria

La radio universitaria svolge un ruolo importante nella società. È un mezzo di comunicazione che permette agli studenti di esprimere la propria creatività e di coinvolgersi nella vita della comunità. La radio universitaria è anche un importante strumento di informazione e di formazione.

Unica Radio è un esempio di come la radio universitaria possa essere un mezzo di comunicazione di qualità. La radio offre una programmazione ampia e diversificata, che include notizie, musica, cultura, e sport. Unica Radio è anche impegnata nella promozione della diversità e dell’inclusione, e si occupa di temi sociali e ambientali