A Nuoro e la Maddalena la prevenzione non andrà in vacanza

Continueranno nella giornata di mercoledì le iniziative di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga.

Le festività di fine anno sono i momenti in cui, presi dall’euforia e dalla voglia di festeggiare insieme ad amici e parenti, ci si lascia andare a qualche esagerazione di troppo. Talvolta una leggerezza può costare cara a sé stessi o a chi ci circonda o, peggio ancora, a chi casualmente si incontra o “scontra” sulla nostra strada.

Il riferimento è agli incidenti causati da persone che, incautamente, si mettono alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, episodi tutt’altro che rari in questo periodo dell’anno.

Lontano da chi scrive l’idea di essere la Cassandra di turno, “ma prevenire è meglio che curare”, come dice un noto proverbio popolare; pertanto, mettere in guardia con le raccomandazioni del caso non fa male

a nessuno, poi, sempre per citare un altro proverbio: “chi ha orecchie per intendere, intenda.”

Riportare alla sobrietà e alla responsabilità è lo scopo di qualsiasi campagna di sensibilizzazione sociale, ancor di più quando si parla di prevenzione all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, responsabili,

quelle si, di vere catastrofi personali, famigliari e sociali. Ecco, quindi, i volontari che non perdono l’occasione per ricordare che un bicchiere o una canna in più per stare in allegra compagnia, non

possono valere quanto il fatto di prendersi responsabilità di sé stessi e degli altri, non andando oltre i limiti consentiti.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. L’esperienza passata delle cronache delle festività di fine anno ci ricordano quanto

queste parole siano di drammatica attualità. La speranza dei volontari di Mondo Libero dalla Droga e della maggioranza delle persone di buon senso, è che quest’anno le cronache siano piene di buone notizie,

dove le gioiose immagini delle persone in festa, primeggino sulle prime pagine dei giornali e telegiornali.