Si cercano internisti, anestesisti e otorinolaringoiatri per la Asl di Oristano

ORISTANO, 21 DICEMBRE 2023 – Si cercano medici internisti da destinare alla Asl 5 di Oristano. Ma anche anestesisti e otorinolaringoiatri.

ARES Sardegna ha pubblicato tre avvisi di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei nelle tre discipline “medicina interna”, “anestesia e rianimazione” e “otorinolaringoiatria”, figure che poi lavoreranno per l’azienda sanitaria oristanese.

Il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, ha sottolineato: “Sono tre figure importanti per il funzionamento di tanti reparti dei nostri ospedali, in particolare anche per il blocco operatorio. Attendiamo tante candidature, fiduciosi di poter accogliere nuovi professionisti, pronti a lavorare nella nostra azienda”.

Il termine per la presentazione delle domande per gli anestesisti e rianimatori e gli otorinolaringoiatri è stato fissato il prossimo 26 dicembre, mentre per gli internisti il 27 dicembre.

Ecco i link dai quali si possono scaricare i bandi:

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/12/DTD-3563-bando-2023.pdf

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/12/3562_bando_otorino_or-2.pdf

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/12/3579_bando_medicina_int_or_signed-1.pdf

